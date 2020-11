Hard Seltzer: tudo sobre essa bebida alcoólica e seu sucesso

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de novembro de 2020.

Drink popular nos Estados Unidos ainda é pouco conhecido no Brasil

Imagine ter a possibilidade de consumir uma bebida leve, refrescante, docinha e

com baixo teor alcoólico pagando um valor baixo por lata? Essa é a proposta das

hard seltzer, drinques prontos e enlatados, é justamente agradar as pessoas que

querem uma opção leve e saborosa para o happy hour.

Basicamente, essas bebidas são água gaseificada com álcool, saborizada com

frutas. A hard seltzer ainda não é popular no Brasil, mas faz muito sucesso no

exterior.

Paixão norte-americana

Um dos principais mercados das hard seltzer são os millennials (pessoas nascidas

entre meados dos anos 1985 e o fim dos 90) americanos. Segundo pesquisa da

consultoria Nielsen, as marcas saltaram de 10 para 65 em dois anos, mostrando o

quanto essas bebidas agradam o paladar desse público.

Com poucas calorias, esse drinque pronto também pode ser consumido por quem

está de dieta sem comprometer grandemente a silhueta. Outro motivo pela sua

grande procura e consumo!

Promessa de sucesso

A hard seltzer costuma ter baixo teor alcoólico e usa cachaça ou cerveja como

bebida alcoólica de base.

Diversas cervejarias — em especial as micro e as artesanais — têm investido parte

da produção nesse tipo de bebida no exterior. Grandes marcas, como a Corona e a

Budweiser, também estão mirando nesse nicho e destinando parte da produção ao

drinque enlatado.

Outro ponto positivo é que a bebida, diferente da cerveja, por exemplo, não tem

glúten, podendo ser consumida tranquilamente por portadores de doença celíaca.

De olho no Brasil

Em breve, a bebida deve desembarcar em terras brasileiras — mais

especificamente em mercados de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). A Coca-

Cola anunciou que deve lançar sua hard seltzer, batizada de Topo Chico, no Brasil e

no México no último trimestre de 2020.

A empresa aposta em sabores marcantes, como abacaxi, lima-limão e morango-

goiaba, que contém 90 calorias por lata e devem ser comercializadas no valor

sugerido de R$ 4,99.

O teor alcoólico da bebida não é tão baixo: 4,7%, o mesmo que muitas marcas de

cerveja mainstream (as mais comuns do mercado). Por conta do teor alcoólico, a

bebida só poderá ser vendida a consumidores maiores de 18 anos e seu consumo é

proibido para pessoas que vão dirigir.

Receita boa

A hard seltzer é saborizada artificialmente, ou seja, a bebida não leva frutas de

verdade em sua composição. No entanto, nada impede que ela possa ser usada

como ingrediente no preparo de variados drinques.

A graça da bebida está na sua carbonatação. Por isso, ela deve ser integrada aos

drinques no final do preparo a fim de não perder as bolhinhas da água com gás.

Refrigerante alcoólico?

É importante deixar claro que a hard seltzer não é um refrigerante alcoólico. Seu

uso pode causar danos à saúde e não é indicado para menores de idade. O

consumo dela, assim como de qualquer outra bebida alcoólica, pode afetar a

cognição e a capacidade de reação do consumidor.

Por isso, ela não é indicada para pessoas que vão dirigir ou fazer algo importante

depois. Seu uso exagerado também pode causar dependência em pessoas

predispostas ao alcoolismo.

Mesmo com pouca caloria, a hard seltzer também pode causar o aumento de peso

se consumida de forma exagerada ou contínua. Também é importante lembrar que

os petiscos que costumam ser degustados com a bebida também ajudam a

engordar.

Em reportagem divulgada pelo portal de notícias britânico BBC, Juan Ravenga,

nutricionista e professor da Universidade San Jorge de Zaragoza, Espanha, criticou

a bebida.

“Anunciar que foram adicionados potássio, magnésio ou outros nutrientes é irritante,

porque são componentes que podem ser encontrados sem recorrer a essas

bebidas. Dizem que dão saúde, mas cobram muito mais saúde do que vendem”,

afirma.

Como toda bebida alcoólica, seu consumo deve ser feito com moderação.