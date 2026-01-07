Retenção de líquidos interfere no sucesso da dieta

A frustração de seguir a dieta e não ver o ponteiro da balança se mover, ou notar o corpo inchado, pode ter uma causa: o edema, mais conhecido como retenção de líquidos. O fenômeno é considerado comum, conforme as autoridades de saúde, e afeta diretamente a percepção de resultados de quem quer emagrecer. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o corpo pode acumular líquido nos tecidos por diferentes motivos, como alterações hormonais, excesso de sódio, sedentarismo e processos inflamatórios. No Brasil, o relatório do Atlas Mundial da Obesidade 2025 aponta que 68% da população brasileira sofre com excesso de peso, o que também contribui para o quadro. Por vezes, a retenção de líquidos pode ser confundida com o ganho de gordura, levando à desistência precoce do plano alimentar. A água que se acumula entre as células do corpo cria a impressão de que não há redução de peso e mascara a perda de gordura real. A boa notícia é que, ao contrário da gordura, o excesso de fluidos pode ser eliminado com ajustes simples na alimentação e na rotina, o que permite que o sucesso da dieta seja, de fato, visível. Diferentes estudos mostram que técnicas de massagem podem auxiliar no processo de eliminação da retenção de líquidos. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia destacam que a drenagem linfática manual estimula o sistema linfático e acelera a eliminação de toxinas e líquidos retidos, o que reduz medidas e diminui o peso provocado pelo excesso de fluidos no organismo. Entre os benefícios da massagem estão a melhora na circulação, o alívio de tensões e a desinflamação do corpo, combinação que diminui a retenção de líquidos. Por conta desses efeitos, os pesquisadores analisam os benefícios da técnica durante a gestação, conforme detalhado na pesquisa “Impacto da drenagem linfática manual nos sintomas relacionados ao edema de membros inferiores de gestantes”. Drenagem linfática x Massagem modeladora A especialista em Dermatofuncional e Estética e professora da Universidade Tiradentes, Larissa Cerqueira detalha as diferenças entre as técnicas de drenagem linfática e massagem modeladora. Enquanto a primeira utiliza movimentos mais lentos e suaves para estimular o sistema linfático, a segunda é realizada com movimentos mais intensos e ritmos a fim de modelar o corpo. Dessa forma, as indicações também são para casos diferentes. Cerqueira destaca que a drenagem indicada para o tratamento de edemas e celulites, uma vez que ajuda na circulação. Já a massagem modeladora é direcionada para auxiliar a redução de gordura localizada. Por que a retenção de líquidos atrapalha a dieta? Segundo informações da empresa de telessaúde australiana Rumen, que oferece tratamentos para emagrecimento, aponta a retenção de líquidos como um obstáculo silencioso para as dietas, uma vez que o acúmulo de fluidos é capaz de adicionar até três quilos ao peso corporal. Dessa forma, há a falsa impressão de que a dieta não está funcionando, mesmo que tenha perda de gordura. Além do efeito na balança, o inchaço visível, especialmente em pernas, tornozelos e abdômen, pode causar desconforto e afetar a autoestima. Ainda de acordo com a empresa, a desmotivação causada por essa falsa percepção de estagnação ou ganho de peso é um fator de risco para o abandono do plano alimentar. O que pode causar a retenção de líquidos? Segundo as autoridades de saúde, há diferentes causas para o edema. Consumo excessivo de sódio e baixa ingestão de água O Ministério da Saúde alerta que, apesar de o sódio ser essencial para o organismo, o consumo exagerado faz com que o corpo retenha água para diluir o mineral. Alimentos ultraprocessados, como salgadinhos, temperos prontos, embutidos e refeições congeladas são fontes de sódio oculto na dieta. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos consumam menos de 2 g de sódio por dia (equivalente a menos de 5 g de sal ou cerca de 1 colher de chá). No entanto, a ingestão média global é de 4,31 g/dia de sódio (10,78 g de sal), mais do que o dobro do recomendado. Outro fator que contribui para a retenção de líquidos é a baixa ingestão de água. Quando o corpo está desidratado, ele entra em um modo de "economia" e tende a segurar mais líquido para manter funções básicas, o que aumenta o inchaço. Nesse sentido, a hidratação adequada sinaliza ao corpo que ele pode liberar o excesso de fluidos, diminuindo o peso do acúmulo de fluidos e até redução de medidas. Sedentarismo e fatores hormonais O sedentarismo é outro fator importante de risco para a retenção de líquidos, pois dificulta a circulação sanguínea e linfática, o que faz os fluidos se acumulem nas extremidades, especialmente nas pernas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 40,3% da população brasileira adulta é sedentária. A alteração hormonal também é uma causa mais comum para o acúmulo de líquidos no corpo, sobretudo em mulheres. Mudanças nos níveis de hormônios como estrogênio e progesterona durante o ciclo menstrual, gravidez e menopausa alteram o balanço hídrico do organismo. A orientação geral das autoridades de saúde é fazer uma dieta equilibrada para evitar o consumo excessivo de sódio, praticar atividade física regular e manter-se hidratado. O acompanhamento médico e nutricional também é importante para avaliar cada caso.