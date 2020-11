* Por: Jornal Montes Claros - 27 de novembro de 2020.

Contra o Itapetininga, Montes Claros América Vôlei busca voltar a vencer na Superliga

Montes Claros – Depois de sofrer a primeira derrota na Superliga no comando de Magoo, o Moc América Vôlei já entra em quadra no fim de semana. Para voltar a vencer, o time tem neste sábado (28) o confronto contra o Vôlei Um Itapetininga, às 18h, no Ginásio Ayrton Senna da Silva. O time americano caiu uma posição na tabela após o resultado negativo, mas continua entre os oito melhores do torneio.

Para o ponteiro Erick, o revés contra os paranaenses deve ser esquecido e o foco total é na próxima rodada. Mesmo com pouco tempo para treinar, ele acredita na dedicação do grupo para dar a volta por cima.

“Foi uma derrota doída porque foi um confronto direto, mas acredito que não podemos ficar remoendo porque o campeonato não para. Temos que seguir em frente. Vamos fazer os devidos ajustes no time, conforme os erros que aconteceram contra o Caramuru, para que não aconteça novamente. Estudaremos bastante o time de Itapetininga para saber com quais armas entraremos para este confronto. Acredito que a força de vontade não vai faltar, como nunca faltou”, disse.

O Vôlei Um é o sétimo colocado, com nove pontos, três a mais que os norte-mineiros, e vem de duas derrotas seguidas para o Sada Cruzeiro e o EMS Taubaté, ambas por 3 a 0.

O Coelho chegou ao interior paulista no início da madrugada desta sexta-feira (27), em um voo de quase 12 horas. No palco do duelo, os atletas realizam as primeiras atividades táticas pela manhã. Em seguida, fazem a recuperação no período da tarde.

O Canal Vôlei Brasil transmite o duelo de amanhã a partir das 17h40.

Confira a tabela:

1° – EMS TAUBATÉ FUNVIC (18)

2º – VÔLEI RENATA (15)

3° – SADA CRUZEIRO VÔLEI (13)

4°- MINAS TÊNIS CLUBE (11)

8° MONTES CLAROS AMERICA VÔLEI (6)