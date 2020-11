Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de novembro de 2020.

Gastronomia – Receita de Nhoque de jerimum com molho de costela

Você vai precisar de:

Para o nhoque:

1 kg jerimum cozido e amassado

2 ovos

500g de farinha de trigo

50g queijo ralado

Sal e pimenta a gosto

Para o molho:

1 kg de costela bovina sem gordura

1 cl. chá de cominho

1 cl. sobremesa de colorau

1 cl. café de pimenta-calabresa

1 cl. sopa de amaciante de carne

3 tomates em pedaços

1 cebola em pedaços

10 dentes de alho

½ pimentão verde

1 maço de cheiro verde com cebolinha picado

1 litro de água

1 caixa de creme de leite

1 copo de requeijão

3 cl. sopa de farinha de trigo

MODO DE PREPARO

– Misture todos os ingredientes do nhoque e faça charutinhos de massa para cortar os nhoques. Cozinhe em água fervendo até que eles subam na água. Retire com uma escumadeira e reserve para colocar o molho.

– Numa panela de pressão coloque as costelas, o amaciante, o colorau, o cominho, a cebola, os tomates, o alho, o pimentão, a pimenta calabresa, o cheiro verde e a água. Tampe a panela e leve ao fogo na pressão por 40 minutos.

– Separe as costelas do caldo do cozimento e desfie a carne. Reserve.

– Bata o caldo do cozimento com o creme de leite, o requeijão e a farinha de trigo.

– Leve o caldo ao fogo para engrossar. Acrescente a carne das costelas.

– Sirva o molho sobre os nhoques.