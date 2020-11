Lingerie de compressão: entenda o termo e seu uso

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de novembro de 2020.

Conheça as cintas modeladoras e como podem ser usadas.

A lingerie de compressão é conhecida também como cinta modeladora e é voltada principalmente para o público feminino. Seu objetivo é bastante simples, envolve reduzir medidas na barriga ou evitar que fique muito flácida. São colocadas por baixo da roupa, de forma discreta e tem vários usos.

Assim, as cintas elásticas podem ser usadas por mulheres que estão um pouco acima do peso e querem disfarçar a barriga ou por quem acaba de ter um bebê e quer modelar a barriga, para evitar a flacidez.

Usos e benefícios

Diminuir a barriga não é o único intuito da lingerie de compressão. Ela pode ser recomendada pelo médico, após a realização de uma cirurgia, para garantir a boa cicatrização e prevenir a abertura dos pontos. Também diminui o incômodo durante o pós-operatório.

Quem opta pelos bodies consegue corrigir a postura e melhorar a sustentação dos seios. Já a calcinha de compressão valoriza o bumbum e a cintura feminina.

Cinta na gravidez

As gestantes podem apostar na lingerie modeladora, mas devem lembrar de procurar por peças mais elásticas, já que a barriga seguirá crescendo durante os nove meses.

A ideia é proporcionar conforto e prevenir as dores nas costas. Aqui, calcinha com cós mais alto pode ajudar bastante, assim como o camisete ou a cinta abdominal.

Cinta não emagrece

Usar a lingerie modeladora permite que você reduza medidas na região da cintura. Ainda assim, não significa que houve perda de peso.

A cinta serve para disfarçar a barriga e até melhorar sua postura, mas se seu objetivo é emagrecer efetivamente, além de usá-la, precisa incluir uma atividade física e mudanças alimentares em sua rotina.

Melhora da autoestima

Cintas modeladoras podem ser vistas como uma forma de melhorar a autoestima feminina. Seja após a gestação, enquanto tenta voltar às medidas anteriores ou até se estiver um pouco acima do peso.

Com o uso dessa peça você poderá combinar roupas mais justas sem que fiquem apertadas demais ou façam que se sinta desconfortável.

Homens e a cinta modeladora

A lingerie modeladora mais conhecida é a feminina, como as calcinhas, camisetes e bodies. Apesar disso, também há cintas para homens que querem realçar a cintura e valorizar seu corpo.

Eles podem apostar na cinta abdominal, focada em disfarçar a gordura localizada e melhorar a postura, ou na bermuda de compressão, que além de modelar o bumbum e o abdômen, também fará o mesmo com as coxas.

Tamanho adequado é importante

Mesmo que o objetivo da lingerie de compressão seja reduzir medidas, é preciso se atentar ao tamanho na hora da compra. A ideia é que você se sinta confortável e não que a peça te machuque, ao ponto de dificultar a respiração ou circulação sanguínea.

Assim como acontece com as lingeries tradicionais, as versões modeladoras também possuem numeração ou tamanho. Se você usa peças M, procure pela cinta M. Dessa forma, pode aproveitar todos os seus benefícios.

Quando usar?

Como existem diferentes modelos de lingerie modeladora, você deve prestar atenção em qual foi sua escolha. As calcinhas raramente incomodam, já que possuem cós mais alto para segurar a barriga, então podem te acompanhar até durante a atividade física.

Agora as bermudas, camisetes e bodies exigem mais atenção. Os bodies pela dificuldade de remoção caso queira ir ao banheiro, por isso não combinam com todos os momentos. Já as bermudas podem ser desconfortáveis para longas caminhadas ou pedalar de bicicleta, e por apertarem também as coxas.

A principal regra para o uso é: se sentir qualquer desconforto, prefira evitar a peça para aquela ocasião. O conforto ainda vem em primeiro lugar, mesmo quando você está usando uma cinta modeladora.