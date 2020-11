Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de novembro de 2020.

Montes Claros – Executivos da Caixa Econômica Federal visitam Hospital Dilson Godinho

Montes Claros – Representantes da Caixa Econômica Federal estiveram fazendo uma visita ao Hospital Dilson Godinho, onde reforçaram a parceria existente entre as duas instituições, através de novos projetos. Estiveram presentes: Thaís Ricardo Peters, diretora Nacional da Área de Cartões; Dannyel Godinho de Carvalho, superintendente Executivo de Médias e Grandes Empresas; Leonardo Rodrigues Mendes, superintendente Executivo de Varejo; e Thiago Willian Correa Dias, gerente de Clientes e Negócios. Os funcionários da Caixa foram recebidos pelo superintendente Antônio Cezar dos Santos.

Para a diretora da área de Cartões da Caixa, Thaís Ricardo Peters, “o nosso principal objetivo foi estreitar laços com essa grande instituição de saúde, que atende paciente de todo Norte de Minas e parte da região sul da Bahia, e também apresentar o Projeto “Caixa Mais Saúde”, que é um projeto onde a Caixa está se aproximando cada vez mais das Santas Casas e Instituições de Saúde. Também foi uma possibilidade de verificarmos de perto a necessidade destas unidades e de que forma podemos ajudar cada vez mais nos projetos de ampliação dos hospitais e compra de novos equipamentos.

A diretora falou também que o projeto possibilita o fortalecimento do papel social da CEF junto às instituições que prestam este tipo de atendimento. ”Estamos encantados com o Hospital Dilson Godinho e muito animados com as possibilidades que a gente tem de ajudar ainda mais. A ideia é intensificar este relacionamento que já existe entre as instituições e estar sempre presente aqui. Contem conosco nos momentos de necessidade para implantar os projetos”, afirmou.

O gerente de Clientes e Negócios, Thiago Willian Correa Dias, também destacou a importância da visita “que serviu para observar os reflexos das parcerias já firmadas com a instituição e verificar as necessidades atuais do Hospital e em cima disso traçarmos estratégias para novas parcerias serem firmadas com a entidade”.

O superintendente do Dilson Godinho, Antônio Cezar dos Santos, acompanhou os executivos da CEF em visita às instalações do hospital, após a reunião, quando viram de perto os atendimentos nas unidades de internação, serviço de hemodinâmica, centro de diagnóstico, serviço de oncologia, quimioterapia e radioterapia, e o novo pronto-socorro. “A parceria com a Caixa tem proporcionado à Fundação realizar investimentos em diversas áreas, aquisição de equipamentos, ampliação dos espaços físicos e melhorias das instalações, proporcionando melhor conforto aos nossos pacientes. Através dessas visitas temos a oportunidade de demonstrar aos parceiros que os recursos estão sendo aplicados e os investimentos realizados”.