Em jogo equilibrado e decidido no tie-break, Montes Claros América Vôlei bate Itapetininga na Superliga

Fabiano Preturlon falou sobre como o grupo se portou bem diante das dificuldades encontradas e parabenizou os atletas pelo triunfo.

“Uma vitória muito importante. Vínhamos de uma derrota contra um adversário direto. Hoje, ganhamos de uma equipe que, acredito que esteja em um patamar acima do nosso diante da situação que estamos, sem a nossa peça principal: o nosso oposto. Mas, com o Jô fazendo um grande jogo e a gurizada se superou. Soube entender o jogo durante todo o processo, não rifando bola e deixando o jogo mais longo. Fomos bem, saímos com a vitória, pressionamos bem o adversário e estão todos de parabéns”, comentou.

Começaram como titulares o oposto/central Jonadabe, central Judson, os ponteiros Rodrigo Leandro e Ygor Ceará, o levantador Rodriguinho e o líbero Brendle.

A partida

O Itapetininga virou a primeira bola e marcou o primeiro ponto. O oposto Jô logo em seguida deixou tudo igual no começo do set. No entanto, os donos da casa se distanciaram no placar e abriram seis de imediato, aproveitando erros na defensiva do Montes Claros América. Quando a vantagem estava em 12 a 6, Magoo solicitou a parada para conversar com os comandados e passar instruções. Após a conversa, o time americano voltou para o jogo e conseguiu diminuir. Mas, o Vôlei Um largou frente. Para se garantir na cola, a tentativa do Coelho foi forçar o saque, porém sem sucesso, perdendo a parcial em 25 a 18. A preocupação ficou por conta do levantador Rodriguinho, que sentiu o ombro direito em uma jogada.

Melhor no segundo tempo, o Moc América voltou com outra postura e mandou no início do placar. Com isso, tirou proveito da queda de rendimento do adversário e tomou a dianteira. Ainda assim, os paulistas pularam na frente e arremataram 11 a 10. Pecando no contra-ataque, a equipe norte-mineira deixou o oponente se afastar. Porém, buscou o equilíbrio e igualou o set depois de Magoo arrumar a casa. O ponto a ponto seguiu até o Coelho virar, escapar e encerrar em 27 as 25, empatando em 1 a 1.

O primeiro ponto do terceiro foi após erro de posição do Coelho, que viu mais uma vez o adversário ficar à frente. Sem se abalar, os montes-clarenses reagiram. A melhora fez com que o técnico Pedro Uehara parasse o confronto. Ainda atrás da pontuação, o Moc América encostou após rally e erro do adversário, além de um bloqueio do central Judson para buscar o 14 a 14. A partir daí, o duelo teve alternância, mas dois erros de saque colocaram o Itapê em condição de superioridade, que segurou até fechar em 25 a 22.

Na quarta parcial, o Coelho disparou e lançou de cara cinco pontos de vantagem. De quebra, teve bom desempenho nas viradas de bola e ataques precisos para dominar. Além disso, a sincronia funcionou e o levantador Rodriguinho colocou os companheiros à vontade para pontuar. A vantagem americana se estendeu e pôs fim ao terminar o set em 25 a 22.

O tie-break o ritimo do Moc América seguiu intenso, com todos os fundamentos funcianandos. Os americanos passaram com folga, com força no ataque e mais pacientes para virar a bola e concluir em 15 a 9, virada por 3 a 2.

Agora, com uma semana inteira para treinar, o Coelho volta à quadra no próximo sábado (5), quando recebe o Apan/Eleva/Blumenau, às 21h30, no Ginásio Tancredo Neves, com transmissão ao vivo do Sportv.