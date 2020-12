8 dicas para você se tornar redator freelancer

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2020.

Muitas pessoas que têm facilidade para escrever e gostam de navegar na internet, estão tentando mudar de carreira e se tornar redator freelancer. A profissão vem ganhando cada vez mais destaque no marketing digital e em outras áreas.

Uma empresa de pressurização de escadas pode divulgar seus serviços utilizando textos de marketing, então, para isso, aposta nos serviços de um redator freelancer para garantir a qualidade do trabalho.

O redator freelancer é um profissional contratado para a produção de textos com objetivos bem definidos, visando alcançar um público-alvo específico.

Ao contrário de um regime comum de contratação, em que o funcionário trabalha em horários padronizados, o freelancer tem em suas mãos a liberdade de definir seus horários e a forma de trabalhar, tendo como guia apenas a data de entrega dos trabalhos.

Normalmente, a base de cálculo de um redator freelancer é por cada texto apresentado, gerando renda a partir do próprio trabalho. Não existe um curso formal para se tornar redator freelancer.

Qualquer pessoa com boas habilidades de escrita e revisão pode tentar entrar nessa nova área de trabalho, entretanto é importante frisar que para desenvolver um bom trabalho e se destacar no mercado é possível fazer diversos cursos de especialização.

Criar um texto sobre qualquer assunto pode ser um desafio. Se você for contratado para falar de fechadura eletroímã, é importante estudar e conhecer o projeto para não construir um texto raso e inadequado sobre o serviço.

Existe uma série de cursos na própria internet que são gratuitos e emitem certificação, o que pode te ajudar a se destacar nesse tipo de mercado.

Por se tratar de conteúdo primordialmente digital, é preciso saber trabalhar técnicas de SEO para criar textos que se engajem melhor ao público e as ferramentas de busca, gerando um trabalho mais adequado.

As principais ferramentas de trabalho de um redator freelancer são o comprometimento e a vontade de escrever. Com isso, você conseguirá criar muito mais textos e fazer um conteúdo com sucesso para conquistar novos clientes.

Pense sempre em técnicas de escrita que possam facilitar seu trabalho, como:

Planejamento;

Listar as tarefas;

Disciplina;

Evitar procrastinação.

Por conta da praticidade do serviço, a maioria dos redatores freelancers hoje em dia trabalha em regime de home office. Isso significa que você só precisa ter um computador, acesso à internet e um programa de edição de texto, assim, logo estará pronto para produzir.

Isso oferece uma flexibilidade muito maior para o redator. Ele pode optar por trabalhar em horários que se sinta mais produtivo, criando conteúdo de forma muito mais agradável.

Escrever sobre caixa d’água comprar exige um determinado grau de conhecimento. Por ter uma maior flexibilização de horários, você pode dedicar um tempo maior compreendendo o conteúdo antes de começar a escrever.

Além disso, a não necessidade de se deslocar até o local de trabalho garante mais tempo para seu dia e uma melhor qualidade de vida.

Isso permite uma série de possibilidades, desde ganhar uma renda extra até mesmo se profissionalizar e tornar a redação freelancer seu sustento.

É importante entender que as facilidades de ser um profissional autônomo devem levar em conta a grande carga de responsabilidade que isso acarreta.

Mantenha sempre em mente que você precisa estipular suas próprias metas, buscando o suficiente para se manter e fazer o melhor trabalho possível.

Além disso, muitas empresas trabalham utilizando comprovações fiscais como notas, que devem ser emitidas por uma pessoa jurídica. Abrir uma empresa é um passo muito importante, e hoje em dia existem diversas facilidades para esse tipo de atuação no Brasil.

Requisitos de um redator freelancer

Para se manter ativo e integrado ao mercado de trabalho, é importante desenvolver algumas competências relevantes, embora não seja necessário uma graduação formal em faculdade ou algo do gênero. Conhecimentos podem ser adquiridos com o tempo de trabalho.

Você não precisa ser um expert em caixa de passagem elétrica para escrever sobre o assunto, embora seja interessante estudar para compreender o tema antes de começar a desenvolvê-lo

O primeiro passo que um redator freelancer precisa destacar é seu domínio da língua portuguesa, ou em qualquer outra língua que você pretenda trabalhar.

Saber desenvolver um texto bom no idioma escolhido é fundamental, compreendendo e respeitando todas as regras gramaticais e mantendo coesão e coerência no conteúdo.

A qualidade do texto deve ser sempre almejada, pois é ela que será um diferencial na hora de uma empresa escolher o trabalho de um redator. Também é preciso ter humildade em receber feedbacks e reconhecer erros.

O trabalho bem-feito é do interesse de todos, então correções e ajustes que sejam solicitados não são críticas ou ataques ao que você está produzindo, e sim pontuações para a melhoria da produção.

Se você escrever um texto sobre corrimão em alumínio, é provável que o contratante tenha alguns detalhes a adicionar que podem passar despercebidos de seu conteúdo. Por isso, procure sempre identificar momentos de feedback como chances de crescimento.

Manter-se sempre em desenvolvimento com relação à língua e gramática é um passo fundamental para conseguir melhores trabalhos e mais oportunidades de contratação.

Além disso, gostar de aprender é um excelente requisito para se tornar freelancer. Isso porque o redator precisa escrever uma série de textos sobre assuntos variados, então é importante o interesse em estudar e conhecer mais sobre os temas que serão abordados.

Quanto mais você conseguir desenvolver seu conteúdo, mais oportunidades surgirão para criar mais textos e melhorar sua renda.

Dicas importantes para se tornar um redator freelancer

Para se adaptar ao mercado e compreender as habilidades que serão necessárias para seu uso diário, é importante contar com alguns conhecimentos e rotinas que podem te auxiliar e muito na preparação do trabalho.

1. Entender o ambiente

A internet tem suas próprias regras. Por isso, criar textos de forma engessada, como os produzidos para mídias offline, pode ser um erro.

Um bom redator deve conhecer as bases de conteúdo criadas para a internet, para conseguir um melhor aproveitamento de seu trabalho.

Você precisa identificar a melhor forma de escrever sobre câmera segurança externa na internet para criar um conteúdo bom para seu cliente.

Compreender as técnicas de engajamento e marketing digital são fundamentais para a execução de um bom texto para a internet. Por isso, aprimore seus conhecimentos dentro da rede.

2. Crie um portfólio

Escrever textos para a internet pode se tornar uma tarefa muito mais simples se você possuir trabalhos que possam te indicar possíveis clientes, principalmente para que eles consigam avaliar seu trabalho.

Você pode criar um blog para demonstrar suas técnicas de escrita, além de escrever textos que consigam um maior acesso a empresas que podem se interessar pelo seu trabalho.

3. Plágio

Um texto que seja considerado plágio pode ser muito ruim para sua carreira como um todo. Procure desenvolver conteúdo sempre original, uma vez que você está sendo pago para esse trabalho criativo.

É possível referenciar outros textos e estudos, mas é importante sempre dar os créditos para a fonte pesquisada.

Se você está buscando fontes para falar sobre motor para portão deslizante, lembre-se de identificar essas fontes em seu texto.

4. Paciência

Muitas vezes, a carreira de redator freelancer pode demorar para decolar. É preciso ter paciência e manter um trabalho consistente para conseguir novas oportunidades.

Conforme seu nome for aparecendo nos meios adequados, as oportunidades também começarão a crescer.

5. Revisão

Um texto criado por um redator freelancer não é dele. É importante praticar o desapego, pois muitas vezes o conteúdo será revisado e modificado.

O interesse maior é da empresa contratante, e por isso é necessário se manter tranquilo com relação a alterações e feedbacks de seus textos.

6. Conhecimento

É importante ser criterioso na hora de escolher um texto. Se você escrever sobre algo que não sabe, pode acabar criando algo incompleto ou raso, ficando abaixo das expectativas do contratante. Por isso, é importante manter os conteúdos sob sua área de expertise.

Estudo é fundamental para criar algo que você ainda não conhece profundamente. Estude climatizador de ar industrial para criar um conteúdo bom e relevante.

7. Valorização

Uma das maiores reclamações do setor é que, pessoas iniciantes, por se sentirem menos experientes, aceitam ganhar um valor menor para efetuar o trabalho. Como qualquer serviço autônomo, quem define o valor de seu trabalho é você.

Embora seja importante se manter competitivo no mercado, não desvalorize suas habilidades para conseguir um contrato.

8. Cadastre-se em ferramentas próprias

Existem diversos sites e plataformas agregadoras de profissionais freelancers. Procure as melhores do mercado e faça seu cadastro, principalmente para se tornar mais acessível para empresas que precisam desse tipo de recurso.

Nessas plataformas, é possível criar um perfil de fácil acesso para empresas, bem como manter links para seus trabalhos que facilitam a avaliação e decisão de contratação de seus serviços.

Cada vez mais esse tipo de profissional tem se tornado fundamental no mercado de trabalho.

Portanto, para aproveitar as vantagens dessa profissão, aproveite para identificar o quanto você consegue produzir e se prepare para seus objetivos, seja ampliando sua renda ou mudando completamente de carreira.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.