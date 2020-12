Como se aperfeiçoar profissionalmente em tempos de crise?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2020.

Em tempos de crise tudo fica mais difícil, inclusive se aperfeiçoar profissionalmente. Contudo, continuar os estudos de alguma maneira é muito importante para se tornar um profissional mais capacitado e competitivo no mercado.

Existem muitas maneiras de conseguir isso, portanto, precisamos estar atentos às novidades da área em que atuamos, pois assim estaremos preparados para as demandas e as transformações que estão vindo.

Quem quer ter sucesso na carreira, precisa alimentar a sua qualificação continuamente, começando por um planejamento.

Nós sabemos que uma graduação é um importante passo, mas existem outras possibilidades que complementam o curso superior ou simplesmente ajudam as pessoas a buscarem novas oportunidades.

Tudo otimiza nosso conhecimento e favorece nosso crescimento pessoal e profissional. Em outras palavras, é uma maneira de estar cada vez mais na frente e, com isso, conquistando boas oportunidades no mercado de trabalho.

O problema é que em meio à crise que estamos vivendo, muitas pessoas não têm condições de pagar uma especialização. Mas isso não é motivo para deixar a vontade de crescer de lado.

Neste artigo, vamos dar algumas dicas para você se aperfeiçoar profissionalmente e ainda mostrar a importância dessa escolha.

Por que é importante se aprimorar?

Tem um ditado que diz que “para quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve”, por isso, é importante definir a sua trajetória para planejar como você vai chegar até o seu objetivo.

Portanto, antes de qualquer passo, precisamos planejar a carreira. Se você quer, por exemplo, fazer um curso de administradora de condomínios, precisa programar o seu percurso até lá o quanto antes.

Assim, terá mais tempo para executar esse planejamento e também para aproveitar melhor as oportunidades que vão aparecer. Para fazer um bom planejamento, você deve definir metas e objetivos, bem como se disciplinar para alcançá-los.

Cada passo que você dá em direção ao seu objetivo faz toda a diferença e vai moldar a sua escalada para o sucesso.

Depois de um bom planejamento, você estará pronto para colocar em prática o método que escolheu. Lembre-se de que no mercado de trabalho as pessoas que chegam mais longe são aquelas que foram em busca de aperfeiçoamento.

São aquelas que se dedicaram constantemente a adquirir conhecimento e desenvolvimento, por isso têm mais diferencial e são mais competitivas.

Aperfeiçoar-se profissionalmente é importante porque as demandas cada vez mais exigentes do mercado de trabalho fazem parte do cenário contemporâneo em que vivemos.

Por exemplo, um profissional que trabalhe com tradução juramentada precisa se adaptar às mudanças na legislação, às línguas envolvidas em seu trabalho e também às exigências de sua área que sempre se renovam.

Contudo, qualquer área profissional passa por renovações, visto que é preciso acompanhar as mudanças sociais e as necessidades das pessoas.

Isso significa que o aprimoramento contínuo deixou de ser uma alternativa para se tornar um requisito necessário. Ainda, é importante que o profissional tenha alguns cuidados com sua carreira, dentre eles:

Autoavaliação constante;

Buscar oportunidades;

Atualizar práticas profissionais;

Dominar conhecimentos específicos;

Desenvolver competências e habilidades;

Enriquecer o currículo.

Para se aperfeiçoar profissionalmente, as pessoas podem recorrer a diferentes possibilidades, como as que veremos no tópico a seguir.

Veja algumas dicas para se aperfeiçoar

Você já entendeu porque os profissionais, como os técnicos que fazem manutenção de geradores, precisam sempre estar se aprimorando. Mas em meio a uma crise econômica, como podemos fazer isso?

No Brasil, atualmente, muitas pessoas não têm condições de pagar por cursos de especialização, pós-graduação, cursos superiores, etc., mas mesmo assim, desejam se aperfeiçoar profissionalmente. Existem maneiras de fazer isso, como:

Cursos on-line gratuitos

A internet trouxe muitas possibilidades para nossa vida e ela está recheada de informações. Basta fazer uma pesquisa no Google para encontrar uma infinidade de conteúdos relevantes sobre o que queremos saber.

Além desses conteúdos, também podemos encontrar os cursos on-line, que além de muito bons e destinados às diferentes áreas, ainda oferecem certificado.

Este é impresso e enviado para todas as regiões do país por correio. Também pode ser enviado para o e-mail do aluno, para que ele mesmo possa imprimir. Em alguns casos, o pagamento de uma taxa pode ser solicitado para envio do documento.

É importante dizer que se você for fazer um curso de aperfeiçoamento em segurança patrimonial on-line e gratuito, ele não será aprovado pelo MEC, contudo, é regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394.

Para fazer um curso on-line, basta apenas ter um computador em casa, escolher o que você deseja e começar. Além de ser gratuito, você pode fazer de qualquer lugar e a qualquer momento.

Ele é perfeito para os profissionais que querem se aperfeiçoar, mas também é bastante indicado para estudantes de graduação que precisam comprovar suas horas complementares.

Contudo, para os profissionais que desejam se destacar no mercado, mesmo em meio à crise, os cursos on-line com certificado são uma excelente escolha.

Ler livros disponíveis gratuitamente

No tópico anterior nós comentamos sobre a riqueza de informações da internet a respeito de qualquer coisa que pesquisarmos.

Se você digitar no Google, por exemplo, “serviços de contabilidade”, vai encontrar sites de escritórios, profissionais, mas também blogs, teses, dissertações e, claro, livros gratuitos acerca do tema.

Não é de hoje que as pessoas pesquisam por livros de diversos autores e assuntos na internet, tendo acesso a todo tipo de conteúdo que desejam. O que significa uma ótima oportunidade para quem deseja se aperfeiçoar profissionalmente.

É claro que alguns títulos não estão disponíveis gratuitamente, mas mesmo assim, é possível ter acesso a muitas obras que vão ajudar você a adquirir mais conhecimento e habilidade em seu mercado de atuação.

No Google Acadêmico, além de livros, podemos encontrar materiais acadêmicos e pesquisas de excelente qualidade, além de links que levam a sites de universidades com conteúdos a respeito dos mais variados assuntos.

Por exemplo, um gestor pode aprender mais sobre como melhorar o clima organizacional em sua empresa, dentre outras informações que lhe forem pertinentes.

Se você não encontrar o título que gostaria gratuitamente, também pode comprá-lo por um preço mais acessível em formato e-book.

O fato é que na internet estão disponíveis milhares de obras que vão te ajudar a se especializar e se aperfeiçoar em sua área.

Praticar a escrita

A escrita é importante para o ser humano desde sempre. É com ela que levamos nossa mensagem além do tempo e espaço em que vivemos, bem como que construímos o conhecimento da humanidade.

Para profissionais de qualquer área é importante a prática da escrita, pois assim é possível alcançar uma comunicação melhor e até absorver os conteúdos a que temos acesso.

Por exemplo, se você leu um livro, pode escrever um resumo sobre ele para compreender melhor as informações passadas por ele.

Um professor que dá aulas em um curso técnico elétrotecnica Crea precisa praticar a escrita para que possa passar as informações de maneira clara para seus alunos.

Essa prática nos ajuda a fixar conteúdos na mente e também é um requisito mínimo em muitos processos seletivos. Por exemplo, se você vai participar de um processo seletivo para vaga de recepção, precisa ter uma boa escrita para anotar recados.

Essa habilidade é importante em diferentes contextos e você pode praticá-la em casa sem nenhum custo. Uma dica é escrever um texto e pedir para outra pessoa ler e dizer o que entendeu.

O proprietário de uma empresa de locação de guindaste, por exemplo, pode escrever um texto sobre o assunto e pedir para alguém revisar e encontrar erros, se houver.

Grupos de debate e estudo

Outra fonte rica de informações que pode ajudar qualquer profissional a se aperfeiçoar em meio à crise são os grupos de estudo e debate.

São pessoas que se reúnem para estudar e discutir os conteúdos, para assimilá-los melhor. No entanto, em períodos de distanciamento social, essas reuniões podem ser feitas remotamente, por meio de chamadas de vídeo.

Outra maneira é se reunir em bibliotecas (quando abrirem novamente) para se inserir em um ambiente mais adequado e trocar informações.

Conclusão

Ser um profissional competente e dentro das exigências do mercado está mais fácil hoje em dia por conta das possibilidades que temos em termos de informação.

Na internet, podemos encontrar cursos, livros, sites e outros meios de obter as informações que precisamos para nos aperfeiçoarmos em nossa área de atuação, independentemente de qual seja.

Se é isso o que você procura, com as dicas que demos aqui, com certeza você vai se diferenciar no mercado e na empresa em que trabalha, tornando-se um profissional cada vez melhor.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.