Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de novembro de 2020.

Norte de Minas – Feira imobiliária movimenta mercado imobiliário no Norte de Minas

Norte de Minas – A 11ª Feira Imobiliária de Montes Claros está com cerca de 3 mil imóveis novos e usados disponíveis para venda, numa plataforma totalmente virtual, até o dia 26 de dezembro. O evento, que é uma realização da Associação Comercial Industrial e de Serviços de Montes Claros, com patrocínio exclusivo da CAIXA, teve início na última quinta, dia 26, com plantão de vendas durante a Black Friday.

“A ACI se coloca como ferramenta de fomento para a economia no norte de Minas. A entidade adota este formato virtual para realizar os eventos de forma segura e de acordo com os protocolos de segurança contra a Covid-19. A Feira Imobiliária agora deverá ter negócios online mesmo com o retorno do evento com a presença de público, pois com os estandes virtuais o alcance é bem maior e resulta em mais negócios para os expositores”, conta Leonardo Vasconcelos, presidente da ACI.

A Feira Imobiliária continua no site feiraimobiliaria.fenics.com.br até o dia 26 de dezembro. Na plataforma online, o evento tem 13 construtoras e mais de 20 empreendimentos, com cerca de 3 mil imóveis. A faixa de preço dos imóveis varia de 90 mil a 1,5 milhão de reais, com ticket médio de 160 mil reais.

O evento conta com o apoio do SINDUSCON – Norte, pois a Feira virtual traz uma alternativa para o mercado da construção civil. “A parceria entre a ACI e a CAIXA sempre logrou êxito e neste formato digital a Feira Imobiliária é uma ferramenta inovadora para o mercado imobiliário”, diz Osmar Cunha, presidente do Sindicato da Construção Civil no Norte de Minas. Ele reforça que “a construção civil é de suma importância para o país, apesar da pandemia o setor teve crescimento, com balanço positivo de 5 a 10%/ano, e no último ano foram geradas 140 mil vagas de emprego no Estado”.

O momento é propício para o mercado de imóveis, que se tornou uma opção interessante de investimento, com potencial de valorização real. Osmar explica que “a procura cresceu muito, o comprador deseja preços antigos dos produtos em estoque. Porém, os valores devem subir, porque os custos aumentaram pela falta de material e escassez de lançamentos. O déficit habitacional está na ordem de 7 mil moradias, desta forma, o setor espera uma boa previsão de mercado para 2021”.

Condições especiais

A CAIXA participa do evento oferecendo alternativas de taxas atrativas, de acordo com as condições da operação e o perfil de relacionamento do cliente. Na modalidade SBPE, atualizada pela TR, as taxas anuais variam entre TR+6,25% e TR+8,00%. Na opção de financiamento com atualização pelo IPCA, ficam entre IPCA +2,95% a.a. e IPCA +4,95 a.a. E, caso o cliente opte pela Taxa Fixa, vai de 8,00% a.a. a 9,75% a.a.

Durante a feira, correntistas e não correntistas podem enviar propostas e acompanhar o andamento do processo pelo app Habitação CAIXA, que está disponível nas lojas GooglePlay ou AppStore. Essa inovação traz comodidade ao cliente, que poderá acompanhar de perto todas as etapas do seu processo habitacional, de forma simples e intuitiva e, se necessário, resolver pendências pelo próprio aplicativo. Com todas as etapas concluídas na plataforma digital, o usuário precisará ir até uma agência da CAIXA somente para a assinatura do contrato.

A ideia principal da Feira Imobiliária online com a parceria da CAIXA é facilitar o processo de contratação para o cliente e trazer mais agilidade e segurança ao processo de financiamento habitacional. Os clientes que contratarem financiamento de imóveis novos até 30 de dezembro de 2020 terão a opção de carência de seis meses para começar a pagar.