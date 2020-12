Dicas para manter a conservação das camisetas estampadas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de dezembro de 2020.

Veja um passo a passo de como cuidar das suas camisetas corretamente e aumentar o tempo de vida delas.

As camisetas estampadas são ideais para quem evita composições minimalistas e monocromáticas. Existem diversos modelos, desde estampas florais e listradas até peças personalizadas com memes ou frases de seriados.

Entretanto, é importante ter alguns cuidados específicos para que a camiseta de algodão estampada seja conservada por mais tempo. Afinal, as cores são essenciais para gerar um bom impacto e fazem toda a diferença na estampa. Por isso, é essencial evitar que o item desbote precocemente.

A seguir, confira dicas práticas para manter a camiseta sempre bonita e aumentar a conservação dela.

Passo 1: lavar

Lembre-se: a peça deve ser lavada toda vez que for utilizada. Isso porque desodorantes e perfumes podem manchar a camiseta, além de não ser higiênico guardar uma roupa na qual você transpirou ao longo do dia.

Para lavar a camiseta, não há segredos: basta separar a peça de acordo com as cores, evitando que a roupa seja manchada durante o processo de higienização. Depois, lembre-se de virá-la do avesso antes da lavagem. Além disso, dê atenção às peças com botões e outros acessórios que aumentam o atrito.

A lavagem ideal é feita à mão, porém, isso nem sempre é viável no dia a dia. Então, se você seguir as recomendações acima, é possível lavar as camisetas na máquina com segurança.

Passo 2: estender

Evite torcer a roupa ou deixar a máquina centrifugá-la, porque esse é um processo agressivo, que danifica e desfia o tecido. Portanto, após a lavagem, basta estender a camiseta no varal, pendurando-a pela parte do meio. Assim, você evita que a modelagem seja deformada.

Além disso, não estenda a roupa diretamente no sol — opte por um local arejado e com sombra. Isso é importante porque os raios UV desbotam o tecido, apagando a estampa a longo prazo.

Passo 3: passar

Após a camiseta secar, chega o momento de passá-la. Assim como na lavagem, deixe a peça do avesso. Desse modo, você diminui os danos causados na estampa. Antes de começar, verifique a temperatura do ferro, para que ele não esteja quente demais.

Outra dica fundamental é esperar a roupa esfriar para, depois, dobrá-la. Desse modo, você evita marcas na peça. Em seguida, dobre ou enrole a camiseta para colocá-la no armário.

Indicações da etiqueta

Cada peça precisa de cuidados específicos para se manter conservada. Por isso, os fabricantes colocam todas as indicações necessárias na etiqueta. Ali, é possível verificar a temperatura da água e do ferro de passar, se é ou não possível usar alvejante, entre outros tipos de informação.

Portanto, a melhor forma de cuidar das suas roupas é verificando as indicações deixadas pelo fabricante. Assim, você evita dores de cabeça e torna o processo de lavagem assertivo.

Sugestões para o dia a dia

Manter a qualidade de uma camiseta não é difícil, mas requer alguns cuidados. No dia a dia, evite derrubar alimentos ou substâncias que podem manchar o tecido, por exemplo. Se isso acontecer, pesquise a melhor forma de limpar a mancha, sem prejudicar a estampa.

Além disso, é importante usar produtos adequados às peças na lavagem, prestando atenção para que perfumes e desodorantes não manchem as roupas. Afinal, é muito comum que as camisetas fiquem com a região da axila amarelada por causa das substâncias presentes nos antitranspirantes.

O armazenamento adequado também é fundamental. Opte por um local arejado e seco, pois, com o tempo, um guarda-roupa úmido acumula mofo, e você precisará lavar as peças com mais frequência. Verifique a existência de traças e faça o possível para eliminá-las, já que elas destroem os tecidos.