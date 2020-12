Fundação PANDA lança plataforma de EAD para profissionais da saúde, educação, pais e cuidadores de crianças com TEA ou desenvolvimento atípico

Com o intuito de expandir o conhecimento sobre as melhores práticas e promover a capacitação acerca de atividades baseadas no uso da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), a Fundação PANDA (Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Aprendizagem) lança sua plataforma de ensino à distância “PANDA Educa”.

A entidade sem fins lucrativos de Ribeirão Preto atua no atendimento intensivo de crianças de 18 meses a 7 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e/ou com desenvolvimento atípico, além de promover cursos de orientações para pais e cuidadores e cursos para profissionais da Educação e Saúde. Também atua no desenvolvimento de pesquisas aplicadas em parceria com centros de pesquisas nacionais e internacionais.

Com link disponível no site www.fundacaopanda.com.br, a plataforma possui cursos desenvolvidos e ministrados por especialistas da área com reconhecimento nacional e internacional, que garantem um conteúdo de qualidade e fácil entendimento, como Dra. Maria Carolina Martone, coordenadora da Fundação PANDA com doutorado em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos e Mestrado em Psicologia Experimental – Análise do Comportamento pela PUC, entre outras especializações.

A ideia de oferecer a possibilidade de formação remota surgiu a partir de demandas identificadas, principalmente, no que tange à oferta de capacitação qualificada. “Há uma necessidade muito grande de disseminação de informações corretas e confiáveis sobre TEA e crianças com risco no desenvolvimento. Já temos esse suporte com cursos presenciais, agora a plataforma nos possibilita ultrapassar as barreiras físicas e oferecer essa capacitação a pais, cuidadores e profissionais da Saúde e Educação de outras localidades”, diz Flávia Balardin Magri, responsável pela plataforma PANDA Educa. “Com essas capacitações de profissionais das áreas da Saúde e da Educação, de pais e de cuidadores utilizando a ciência da Análise do Comportamento Aplicado (ABA), esperamos auxiliar na promoção do máximo potencial das crianças sob os cuidados dessas pessoas. É uma espécie de extensão de uma parte do trabalho que fazemos aqui na Fundação, de forma presencial”, comenta.

A plataforma foi lançada com a oferta de quatro cursos: “TEA: Características, Sinais e Tratamento”, “Tríplice Desafio: Problemas e Soluções Relacionados à Alimentação, Sono e Toalete”, “Problemas de Comportamento em Pessoas com TEA: Como Avaliar e Intervir” e “Escola e Plano de Ensino Individualizado (PEI): Introdução”. Todos emitem certificado de participação.

Aplicativo

A Fundação PANDA também disponibilizou aos usuários das plataformas Android e IOS o aplicativo Panda Educa, desenvolvido para profissionais da Saúde e Educação, pais e cuidadores que podem acessar uma parte do conteúdo gratuito por celular ou tablet. O aplicativo ainda está em sua versão Beta, mas já pode ser baixado para testes.

Além da seção Vitrine, com a descrição dos cursos EAD da Fundação, o App traz diversos materiais de apoio gratuito como a Cartilha PANDA, folder institucional e livro de brincadeiras do PANDA, jogos educacionais com o personagem Nico (A hora do Nico, Vestindo com o Nico e Adivinhe com o Nico, entre outros) e canais de contato com a Fundação.

Programa Voa – Ambev

Neste ano, a Fundação PANDA, foi uma das quase 400 instituições no Brasil escolhidas para integrar o Programa VOA, da Ambev, que oferece mentoria gratuita em gestão de recursos e processos com o objetivo de apoiar e promover projetos com impacto social. “Já tínhamos o projeto de criação da plataforma de EAD em mente e esse processo de mentoria que o Programa Voa nos deu foi de extrema importância para desenvolvermos e lançarmos esses dois novos produtos da Fundação”, afirma Flávia.

Fundação PANDA

Ribeirão Preto (SP) tem um dos centros mais avançados de atendimento intensivo e individualizado a crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e com risco para o desenvolvimento ou com desenvolvimento atípico. Batizada como PANDA (Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Aprendizagem), a fundação é uma das únicas no país a implementar o modelo de intervenção intensiva e precoce, que se utiliza da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) de acordo com recomendações desenvolvidas por meio de estudos científicos. Como exemplos estão programas de ensino individualizados, atendimento intensivo de 15 horas semanais e, no mínimo, um implementador ABA para cada criança. A Fundação PANDA oferece ainda, além do cuidado especial aos pequenos e seus familiares, cursos de formação para profissionais, cuidadores e pais e acompanhamento escolar. Localizada na rua Dr. Hortêncio Mendonça Ribeiro, 391, no Alto da Boa Vista, a instituição conta com profissionais altamente qualificados que incentivam, por meio de diversas atividades, o desenvolvimento pessoal das crianças e, por isso, se tornou uma referência nacional.

A Fundação PANDA conta ainda com laboratório para elaboração de materiais educativos, como jogos e aplicativos que podem ser baixados gratuitamente em smartphones e tablets, e desenvolve pesquisas aplicadas em parceria com centros nacionais e internacionais.

Saiba mais pelo www.fundacaopanda.com.br.