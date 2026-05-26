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Evento acontece de 05 a 07 e 12 a 14 de junho, com entrada gratuita, música, quadrilha e gastronomia típica.
Evento acontece de 05 a 07 e 12 a 14 de junho, com entrada gratuita, música, quadrilha e gastronomia típica.

Fundação Sara celebra 28 anos com Barraquinhas juninas no bairro Canelas II

Jornal Montes Claros 26 de maio de 2026

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Evento acontece de 05 a 07 e 12 a 14 de junho, com entrada gratuita, música, quadrilha e gastronomia típica

Montes Claros, 26 de maio de 2026 — A Fundação Sara realiza, entre os dias 05 a 07 e 12 a 14 de junho, a 15ª edição das tradicionais Barraquinhas, em comemoração aos 28 anos de atuação da instituição no combate ao câncer infantojuvenil. O evento será realizado na Rua André Luiz, 415, bairro Canelas II, ao lado da sede da Fundação, sempre a partir das 19h, com entrada gratuita.

Cultura, solidariedade e gastronomia

O clima junino tomará conta da festa com:

  • Quadrilha Arraiá do Pequizá (06/06, às 20h30).
  • Missa em ação de graças pelos 28 anos da Fundação (07/06, às 17h30).
  • Transmissão do jogo Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (13/06, às 19h).
  • Shows de artistas locais como André e Saraiva, Banda Afro Pop, Cacau Carvalho, Déborah Rosa, Dioliver, Erick Prew, Grupo Encontro Casual, Jean Karlo, Junior Sedução, Junkera, Lara Santos, Marcelo e Matteo, Orquestra Norte Mineira de Viola Caipira, Ricardo Vianna e Wanderson Santos.

Além das atrações culturais, o público poderá saborear comidas típicas como canjica, caldos, chá de amendoim, quentão, arroz com pequi, cachorro-quente, beiju, bolos e doces.

Solidariedade em ação

Segundo a Superintendente Executiva da Fundação Sara, Silvana Soares: “As Barraquinhas são o resultado de uma grande corrente do bem. Contamos com o envolvimento direto de mais de 350 voluntários, que atuam desde a arrecadação de insumos até o atendimento nas barracas. Cada detalhe reflete a solidariedade e a união da nossa comunidade.”

Toda a renda arrecadada será revertida para os projetos da Fundação, que oferece assistência integral e gratuita a crianças e adolescentes em tratamento oncológico.

Sobre a Fundação Sara

Criada em 1998, a Fundação já amparou mais de 1.800 famílias e foi reconhecida quatro vezes pelo Instituto Doar como uma das 100 Melhores ONGs do Brasil. Atualmente, constrói em parceria com a Santa Casa o Hospital de Câncer Sara Albuquerque, o primeiro do Norte de Minas exclusivo para crianças e adolescentes.

As Barraquinhas da Fundação Sara unem cultura, fé e solidariedade, transformando o calendário junino de Montes Claros em um momento de celebração e esperança. A festa é uma oportunidade para que a comunidade se engaje em prol da vida e da saúde de centenas de crianças e adolescentes.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Fundação Sara

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