* Por: Jornal Montes Claros - 2 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Vivo expande atuação e leva sua rede de fibra ótica para Montes Claros

Montes Claros – A Vivo anuncia a chegada de sua rede de fibra (FTTH) de última geração, em Montes Claros, com planos de até 300 Mega de velocidade de banda larga em download e 150 mega em upload. A nova rede, que contempla tanto os clientes residenciais quanto as empresas locais, conta com a melhor tecnologia de banda larga fixa disponível no mercado, presente hoje em 253 municípios, de todas as regiões do País, com mais de 13 milhões de domicílios cobertos.

Ao contrário de outros meios de transmissão, a solução de fibra ótica da Vivo sai direto da central para dentro da casa do cliente e com isso, é possível garantir maior estabilidade de sinal e ultra velocidade na banda larga, mesmo nos horários de pico, com velocidades de até 300 Mega de download e 150 Mega de upload. A Vivo Fibra oferece também uma experiência única e superior com o Vivo Play, plataforma de TV e vídeo da empresa. Os pacotes contam com mais de 100 canais em HD, acesso à Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, além de filmes e séries para assistir de qualquer lugar.

“Estamos trazendo para Montes Claros o que há de mais moderno em termos de banda larga, telefonia fixa ilimitada e TV por assinatura no país. O momento atual evidenciou a essencialidade dos nossos serviços de telecomunicações e consolidou a demanda da sociedade por uma internet mais veloz. Com o lançamento da Vivo Fibra os clientes poderão navegar na internet, trabalhar e estudar de casa com muito mais velocidade e estabilidade, aproveitar o melhor dos games online, assistir filmes e séries em alta resolução, trocar documentos e arquivos, usar aplicativos que exigem muita banda, além de estabilidade para conectar vários dispositivos ao mesmo tempo. Além disso, com o lançamento da fibra em Montes Claros, estamos, também, fomentando a economia local, com a geração de empregos e oportunidades de novos negócios para nossos clientes”, afirma Renato Gomes, diretor da Vivo em Minas Gerais.

A Vivo é líder em banda larga por fibra de alta velocidade no país e reconhecida por ter o melhor desempenho segundo ranking ISP da Netflix. Além de oferecer a melhor conexão aos clientes com o lançamento, a Vivo Fibra fomenta a economia local, com a geração de empregos e oportunidades de novos negócios para os clientes.

Os valores para aquisição da banda larga de ultravelocidade iniciam em R$ 99,99 por mês em planos com telefone fixo. Clientes de planos pós-pagos de uso pessoal ou corporativo ganham bônus de dados para navegar ainda mais na internet. Há ainda a possibilidade de adicionar o serviço de TV aos planos.

Serviços residenciais

Os clientes podem usufruir da conexão da Vivo de forma completa: Vivo Fibra de até 300 Mega de download, assinatura de Netflix, serviços digitais, HomeAssist, Vivo Play (TV por assinatura) e telefone fixo.

Com a assinatura de Netflix inclusa, o cliente poderá usufruir de todo o conteúdo de filmes, séries, documentários e reality shows da plataforma, com a conveniência de uma fatura única. Assinantes da Vivo tem acesso ao serviço de streaming diretamente pela TV, pelo menu inicial ou canal 710, sem necessidade de SmartTV. O cliente terá a opção de escolher entre os planos Netflix Padrão, que dá acesso a duas telas simultâneas e definição HD e o Premium, que dá acesso a quatro telas simultâneas com definição ultra HD. Para os usuários que já possuem Netflix e quiserem aderir aos planos da Vivo, não é necessário fazer o cancelamento do serviço. Basta o cliente vincular sua conta Netflix à Vivo, em um processo simples, seguindo o passo a passo enviado por e-mail e SMS no momento da aquisição do pacote Vivo Fibra.

Com os serviços digitais, dependendo do plano contratado de banda larga, o cliente tem acesso a conteúdos exclusivos, como Bancah Jornais e Clube de Revistas, com principais jornais e revistas do país; Discovery Kids On!, com jogos, atividades interativas e séries; FOX Premium, com séries exclusivas; WatchESPN, com conteúdo esportivo 24 horas, vídeos sob demanda e a melhor programação do ESPN Extra; e novidades como o Esporte Interativo Plus, onde o cliente vê ao vivo todos os jogos do maior campeonato do planeta, a Champions League, e jogos exclusivos do Brasileirão, Regionais, Liga Europa e muito mais em HD.

Com o HomeAssist, o cliente tem 30 dias de assistência especializada e conta com suporte técnico para instalação, configuração, orientação e resolução de problemas com equipamentos eletrônicos, além de prestação de serviços para a residência.

Clientes Vivo Fibra + Vivo Pós ainda receberão um bônus de até 50 GB, todo mês, nos planos de celular Vivo.

Serviços corporativos

As empresas também possuem benefícios exclusivos na contratação de Vivo Fibra. Nos planos empresariais, além da ultravelocidade e da estabilidade de rede, os usuários contam também com facilidade de um técnico no local em até quatro horas, possibilidade de contratação de IP Fixo, essencial para negócios que precisam acessar servidores, e o Vivo Protege Empresas, serviço de segurança digital para os dispositivos conectados, incluindo antivírus, armazenamento em nuvem e segurança para redes Wi-Fi.

O cliente ainda tem à disposição os apps de notícias Bancah de Jornais e Clube de Revistas, que dão acesso a conteúdos exclusivos dos principais jornais e revistas do país, dependendo do plano contratado.

Com a melhor tecnologia de conexão, companhias de todos os portes poderão contar também com ofertas de Internet Dedicada. Opção completa que atende da mais simples à mais sofisticada necessidade da empresa, onde a conectividade se mantém sempre presente, com garantia de 100% da velocidade contratada, e com serviços exclusivos, como a gestão proativa da rede, balanceamento e priorização de tráfego, segurança contra-ataques cibernéticos, dentre outros.

Além dos serviços de conectividade, a Vivo Empresas também oferece um amplo portfólio de soluções tecnológicas com Equipamentos, Cloud, Segurança, Big Data, Ferramentas de Colaboração, Tecnologia da Informação, Gestão de Tecnologia e IoT.

Apps para ter autonomia

Os benefícios continuam: pensando em ir além de uma conexão excelente e oferecer serviços e soluções para que os clientes façam o melhor uso de sua internet, clientes Vivo Fibra já contam com o aplicativo Smart Wi-Fi, que funciona como um “controle remoto” do roteador e possibilita ao usuário executar tarefas sem ajuda técnica, como trocar a senha do roteador, criar uma rede Wi-fi exclusiva para convidados e turbinar o sinal de Wi-fi.

Com o aplicativo Meu Vivo Fixo, o cliente, dentre outras possibilidades, resolve questões técnicas com autonomia e de forma remota diretamente pelo celular ou pelo portal: www.vivo.com.br/meuvivo .

Cobertura

Os bairros contemplados com a rede de fibra da Vivo em Montes Claros são: Alcides Rabelo, Alice Maia, Amazonas, Augusta Mota, Bairro JK, Barcelona Park, Canelas II, Centro, Chácara dos Mangues, Chácara Paraíso, Chiquinho Guimarães, Cidade Cristo Rei, Cidade Nova, Cidade Santa Maria, Condomínio Pai João, Distrito Industrial, Edgar Pereira, Ibituruna, Ipiranga, Jaraguá I, Jardim Brasil, Jardim Liberdade, Jardim Panorama, Jardim Panorama II, Jardim Parque Morada do Sol, Jardim São Geraldo, Joaquim Costa, Melo, Morada da Serra, Morada do Sol, Nossa Senhora Aparecida, Planalto, Prolongamento Jardim Panorama, Raul José Pereira, Raul Lourenço, Renascença, Roxo Verde, Sagrada Família, Santa Cecília, Santa Eugenia, Santos Reis, São José, São Norberto, Todos os Santos, Vargem Grande, Vera Cruz, Vila Aurea, Vila Brasília, Vila João Gordo, Vila Mauriceia, Vila São Mateus, Vila Simões e Vila Tupã.

Para adquirir os produtos e serviços da Vivo, o cliente pode ir às lojas da operadora nos endereços Rua Dr. Veloso, nº 479, Rua Governador Valadares, nº 42 A e Praça Doutor Carlos Versiani, nº 90 no Centro e na Av. Donato Quintino, nº 90 / Loja E-58 no Cidade Nova. Se o cliente quiser pode, também, acessar o site www.vivo.com.br, entrar em contato com a Central de Atendimento no 103 15, ou ainda, é possível adquirir os serviços por meio de um dos consultores externos que atendem à demanda dos clientes presencialmente. Todos devidamente uniformizados e identificados. Para aquisições corporativas, o cliente poderá entrar em contato pelo 0800 700 5025.

A Vivo em Minas Gerais

Com o isolamento social e a popularização do home office, o digital passou a fazer ainda mais parte da vida das pessoas. Seja na educação dos filhos, na relação com amigos e familiares, nas consultas médicas ou no trabalho. Conectividade de qualidade tornou-se essencial. Neste sentido, a Vivo segue investindo para levar a melhor conexão fixa e móvel para todas as regiões do País.

E, com esse lançamento, a Vivo passa a oferecer banda larga de ultra velocidade em 32 cidades no Estado, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Nova Lima, Sete Lagoas, Ipatinga, Governador Valadares, Timóteo, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Divinópolis, Poços de Caldas, Uberlândia, Varginha, Uberaba, Barbacena, Três Pontas, Itaúna, Viçosa, Patos de Minas, Alfenas, Paracatu, Pará de Minas, Coronel Fabriciano, Conselheiro Lafaiete, Passos, Nova Serrana, Formiga, Ubá, Guaxupé, São Sebastião do Paraíso e Montes Claros. E em dezembro, serão lançadas mais duas cidades: Arcos e Lagoa Santa. Com isso, a Vivo ampliará sua cobertura em mais 245 mil domicílios, entre residências e empresas.

No segmento móvel, em Minas Gerais, a Vivo segue na liderança com mais de 9,6 milhões de clientes e market share de 44,5%, bem como liderança em todos os segmentos. Somente em pós pago, essa liderança é de 51,6% e no pré-pago é de 37,7%.

Em cobertura, a Vivo também é líder no Estado com 843 municípios atendidos, o que representa cobrir 99,2% da população mineira. Em 3G, a operadora lidera com 844 municípios e, no 4G, a Vivo também se mantém em primeiro lugar, levando sua cobertura a 542 municípios, o que representa 89,2% de participação de mercado.