* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2020.

Home Office : 5 séries para maratonar depois de encerrar o trabalho em casa

O home office passou a ser uma atividade permitida em muitas empresas. No estado atual da pandemia, e o avanço dos casos de covid-19 no Brasil e no mundo, foi adotada por grande parte das empresas em trabalhos que podem ser realizados à distância e com o uso da internet.

Ainda que ofereça vantagens, o home office apresenta dificuldades na rotina de muitos. Desde problemas de concentração ou interrupção até questões técnicas, como instabilidade na conexão de rede ou queda no sinal de internet, visto que muitos não estava devidamente preparados para esta nova prática.

Por este motivo, as operadoras estão trabalhando para melhorar os serviços em consequência da alta demanda gerada pela quarentena. Empresas como a Claro, por exemplo, orientam seus clientes sobre a velocidade de internet móvel ou fixa, ideais para fazer vídeo-chamadas, enviar e-mails ou conectar vários dispositivos ao mesmo tempo.

Além de passar por certos apuros, o profissional que está em home office precisa reorganizar a nova rotina e horários. Afinal, não é porque você está em casa que precisa trabalhar o dia inteiro, certo? Depois do home office, uma ótima pedida para tentar relaxar é assistir uma boa série, sozinho ou com a família.

É por isso que preparamos para você algumas dicas de séries para maratonar após o home office pela TV ou Smart Phone. Confira:

Para quem quer se emocionar: This Is Us

Quem é emotivo, vai amar essa série, mas também vai precisar de muitos lencinhos para enxugar as lágrimas. This Is Us conta a história da família Pearson — formada pelos pais e seus três filhos gêmeos — intercalando entre o presente e o passado. A série atualmente está na quarta temporada.

Para quem quer rir: Modern Family/Família Moderna

Modern Family usa um formato de documentário para mostrar as hilárias peripécias da família Pritchett. Ela é formada pelo patriarca Jay, casado com Gloria, uma mulher muito mais jovem. Jay também tem dois filhos, cada um com seus cônjuges e filhos.

São nove temporadas já disponíveis nos serviços de streaming, garantindo risadas por um bom tempo. Mas, como os episódios são curtinhos (20 minutos) dá para assistir vários de uma vez.

Para quem gosta de fantasia: Once Upon a Time

O título já entrega a premissa da série: Once Upon a Time quer dizer “Era uma Vez”, em português. Então, quem é fã de contos de fadas vai amar essa série. Na série, os personagens dessas histórias foram transportados para o mundo real por uma maldição lançada por Rumpelstiltskin e pela Rainha Má (sim, ela mesma!). Só uma pessoa pode salvar a Branca de Neve, o Príncipe Encantado e todos os outros heróis dos contos de fada.

Para quem curte histórias de época: Reign/Reinado

Séries de época sempre têm cenários e figurinos lindos, não é mesmo? Então, se você gosta desse tipo de série, saiba que Reign é uma das melhores do gênero. Baseada em fatos reais, ela contra a trajetória de Mary Stuart, que se tornou rainha da Escócia e teve que lidar com muitas intrigas e disputas pelo poder.

Para grudar os olhos na TV: Big Little Lies

Quem curte um mistério não vai conseguir parar de assistir Big Little Lies. A série já começa com uma grande pergunta não respondida: quem morreu na festa da escola? A narrativa volta no tempo para mostrar todos os antecedentes dos personagens, focando em três mães: a imprevisível Madeleine, a perfeita Celeste e a tímida Jane. Em meio a problemas familiares, o mistério se desenrola.

Todas as nossas dicas estão disponíveis no Claro NOW, serviço de streaming que é gratuito para todos os clientes da Claro — não apenas de TV por assinatura, mas também de internet residencial ou telefonia móvel. O NOW lança por primeiro as principais novidades do cinema e as novas temporadas das séries dos canais de TV por assinatura, que ficam disponíveis para os clientes do streaming assim que são publicadas. São mais de 30 mil conteúdos disponíveis, com opções de séries, filmes recém-saídos do cinema, além de opções para as crianças com o NOW Kids. Assine a Claro TV.