Norte de Minas – A região do Norte de Minas regride para onda amarela do programa Minas Consciente

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Quatro macrorregiões voltam para a onda amarela. Agora, de acordo com o governo do Estado, metade das 14 regiões retornou de fase no programa, que orienta a retomada da economia, por conta do aumento dos casos de novo coronavírus.

E mais três regiões mineiras regrediram para a etapa mais restritiva do Minas Consciente e vão permitir, a partir desta quinta-feira (3), apenas o funcionamento de serviços essenciais como padarias, farmácias e supermercados.

A medida anunciada nesta quarta-feira (2) foi adotada, conforme o Comitê Extraordinário Covid-19, após a constatação de alta de 27% no índice de contaminação registrada na última semana. Segundo o órgão, o momento reforça a necessidade de cuidados por parte da população que, alertam especialistas, tem relaxado nas medidas de prevenção à doença.

Apenas os territórios Noroeste, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul permanecem na onda verde e podem ter o comércio funcionando de acordo com as regras.

Neste mesmo patamar estavam Centro, Centro-Sul, Norte de Minas e Oeste, que agora vão para a fase amarela e juntam-se às regiões Sudeste, Sul e Vale do Aço.

Na onda mais restritiva, a vermelha, já estava a região Leste. Com a nova decisão do Comitê Extraordinário, Jequitinhonha, Leste do Sul e Nordeste fecham novamente o comércio e passam a permitir apenas os serviços essenciais.

Ao todo, de acordo com o governo do Estado, 658 dos 853 municípios aderiram ao programa Minas Consciente.

Entenda os protocolos previstos para cada ONDA:

Onda verde

As regiões Noroeste, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul permaneceram na onda verde* do Minas Consciente. Essa fase possibilita a abertura de serviços não essenciais com alto risco de contágio. São eles:

– Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo;

– Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos;

– Parques, zoológicos e jardins;

– Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê;

– Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca;

– Bares com entretenimento (shows e espetáculos);

– Serviços de colocação de piercings e tatuagens.

Para avançar para a onda verde, as cidades precisam estar há 28 dias consecutivos na onda amarela, sem sofrer retrocessos durante esse período.

Onda Amarela

As regiões Centro, Centro-Sul, Norte de Minas e Oeste, Sudeste, Sul e Vale do Aço estão na onda amarela, fase na qual é permitida a abertura de serviços não essenciais, como:

– Bares (consumo no local);

– Autoescolas e cursos de pilotagem;

– Salões de beleza e atividades de estética;

– Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

– Papelarias, lojas de livros, discos e revistas;

– Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem;

– Comércio de itens de cama, mesa e banho;

– Lojas de móveis e lustres;

– Imobiliárias;

– Lojas de departamento e duty free;

– Lojas de brinquedos;

– Academias (com restrições);

– Agências de viagem;

– Clubes.

Onda Vermelha

As regiões Leste do Sul, Nordeste, Jequitinhonha e Leste estão na onda vermelha, a mais restritiva do Minas Consciente, onde somente os serviços considerados essenciais são permitidos, como:

– Supermercados, padarias, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência;

– Bares (somente para delivery ou retirada no balcão);

– Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros;

– Serviços de ambulantes de alimentação;

– Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop;

– Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito;

– Vigilância e segurança privada;

– Serviços de reparo e manutenção;

– Lojas de informática e aparelhos de comunicação;

– Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões;

– Construção civil e obras de infraestrutura;

– Comércio de veículos, peças e acessórios automotores.