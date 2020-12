Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Cemig orienta para instalação segura de enfeites de Natal

Norte de Minas – Dezembro é o mês das tradicionais decorações luminosas natalinas nas fachadas e interiores das casas e prédios de todo o país. Essas instalações precisam ser feitas com bastante atenção, para que sejam evitados acidentes envolvendo choques elétricos e curtos-circuitos, que podem causar incêndios e outros danos.

De acordo com o engenheiro de Segurança do Trabalho da Cemig, Francis Nascimento, instalações feitas de forma incorreta são um grande perigo para a população. A colocação dos enfeites deve ser feita de forma segura, de acordo com a especificação técnica de cada equipamento e, principalmente, sem gambiarras.

“São consideradas gambiarras as instalações que utilizam diversos fios e adaptadores (benjamins ou ‘Ts’) para realizar a ligação de diversos enfeites em uma única tomada. Esses dispositivos provocam sobrecarga e, consequentemente, o mau funcionamento dos aparelhos, podendo causar choque elétrico e princípios de incêndio”, orienta Francis Nascimento.

Instalação

A colocação de ornamentos luminosos em áreas externas merece atenção devido à exposição a elementos naturais, como vento e chuva. O engenheiro eletricista da Cemig alerta para a necessidade de proteção dos pontos das conexões e tomadas, além da distância de 1,5 metro da rede elétrica da Cemig, nos casos de instalação de lâmpadas decorativas em fachadas, muros, jardins e árvores.

“Recomenda-se, ainda, instalar enfeites em locais fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Em caso de árvores de Natal com iluminação instalada no chão, uma sugestão é criar uma barreira física com caixas embrulhadas de presentes para impedir o acesso aos enfeites elétricos”, afirma o especialista.

Outra recomendação que deve ser observada é que os enfeites luminosos não podem ser muito antigos. Pelo fato de eles ficarem muito tempo guardados, seu cabeamento pode apresentar problemas de degaste no isolamento e provocar curto-circuito.