Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de dezembro de 2020.

Influencer é alvo de polêmica por vender vídeo em que aparece nua com três anos de idade

Uma influencer se tornou alvo de críticas nas redes sociais depois de vender vídeos em que ela aparece nua com apenas três anos de idade. Gabi DeMartino, que tem grandes semelhanças com a cantora pop, Ariana Grande, agora tem 25 anos e estava cobrando US$ 3 (cerca de R$ 15,00) pelos registros. Na legenda ela escreveu: “Não vou colocar a minha calcinha”.

O vídeo, de 35 segundos, estava disponível na plataforma “OnlyFans”, antes da conta da YouTuber ser desativada. No Twitter ela se desculpou pelo ocorrido. “O vídeo foi um momento familiar bobo que eu queria compartilhar com meus bebês no OnlyFans. Lamento que isso não tenha sido pensado completamente, peço desculpas. O vídeo está fora do ar agora. Lamento novamente se deu errado”, lamentou.

Após a polêmica, diversas influencers se pronunciaram. A youtuber Petty Paige disse a seus 164 mil seguidores que, em sua opinião, Gabi estava tentando vender o que ela considerava pornografia infantil. Spill Sesh, outra influencer, comentou que um de seus seguidores havia pagado pelo vídeo e que ele ficou completamente perturbado com o que viu.

A presidente da Associação de Artistas Adultos (APAG), Alana Evans, repudiou o ocorrido e disse que alertou o FBI sobre o registro. “Não tem desculpa para aquilo. As pessoas clicaram nele (sem saber o conteúdo), e é um vídeo dela como uma criança de 3 anos que não colocava a calcinha de volta. São mulheres como ela que fazem isso e levam as pessoas a se dirigirem a nós, na indústria adulta, que nunca faríamos algo assim, e levamos a culpa por isso”.

O canal de Gabi DeMartino tem 3,2 mil inscritos. Além disso, ela tem 4,4 milhões de seguidores no Instagram, e 1,2 milhão no Twitter.