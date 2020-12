Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de dezembro de 2020.

Montes Claros América Vôlei e Blumenau jogam pela Superliga neste fim de semana

Montes Claros – O Montes Claros América Vôlei e Blumenau se enfrentam, neste sábado (5), às 21h30, pela oitava rodada da Superliga. Os americanos vêm embalados após a vitória em cima do Itapetininga por 3 a 2, no interior paulista. A partida deste fim de semana terá transmissão ao vivo do canal 2 do Sportv.

No returno da temporada passada da competição nacional, em um jogo emocionante, o Coelho virou pra cima do adversário fora de casa, vencendo-o no tie-break. Quase dez meses depois, mineiros e catarinenses voltam a se encontrar.

O central Gabriel Cotrim falou sobre preparativos, que serviram para melhorar o condicionamento físico e principais fundamentos. “Nossa equipe está bem preparada, tivemos uma semana boa pra recuperação e treinamento. Amanhã, vamos com tudo. É muito importante para nós pontuar neste jogo, que será duro e difícil, mas acredito que a nossa equipe está bem qualificada”, diz.

Já o treinador americano Fabiano Preturlon ressalta cautela e espera uma partida difícil mesmo em meio à situação que o confronto propõe.

“O Blumenau montou um time pra brigar entre os quatro da Superliga. Eles não vêm passando por um bom momento, tiveram problemas com a Covid, 15 dias com atletas parados, mas têm grande jogadores. O momento deles é outro, e nós temos que aproveitar o nosso. Viemos de uma vitória que, teoricamente, foi contra uma equipe melhor que o nosso time. O jogo será muito importante para os dois” avaliou.

Atualmente, o Moc América ocupa a sétima colocação, com oito pontos ganhos. Já o oponente conquistou apenas três, está em 11° lugar, mas conta com partidas adiadas devido ao surto de Covid-19 no elenco.

Para o líbero Thiago Brendle, a confiança do grupo é fundamental e conquistar mais uma vez o resultado positivo. “Estamos focados e confiantes para o jogo deste sábado. Viemos de uma vitória importante, temos crescido quanto ao conjunto e formato de jogo. Lutaremos muito para vencermos outro favorito”, conta.

EXPECTATIVA

Durante a semana, os opostos Lucas Borges e William Kerber voltaram aos treinamentos e podem pintar ainda este ano como opção para Magoo. Lucas estava parado há mais de 30 dias depois da lesão na mão direita em um lance com Brendle. A expectativa é que retorno nos dois últimos jogos do ano.