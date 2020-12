Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Amams antecipa seminário de novos gestores do Norte de Minas

Norte de Minas – A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) antecipou para dia 10 de dezembro, o Seminário de novos gestores do Norte de Minas.

De acordo com o presidente da instituição e prefeito de Ibiaí, Lara Batista Cordeiro, o motivo é que no dia 11, data marcada anteriormente, será feita a posse e transmissão do norte-mineiro Jarbas Soares Júnior, como procurador geral de Justiça de Minas Gerais; ele será um dos palestrantes do evento.

O seminários dos novos gestores será realizado a partir das 8 horas no auditório da Amams, de forma hibrida, com participações presenciais e pelo sistema remoto, em razão do decreto municipal que delimita a quantidade de pessoas, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Dentre os assuntos que serão apresentados no seminário estão a Lei de Responsabilidade Fiscal; “Ética na Administração Pública”; “O papel do TCE/MG” e “Ouvidorias Municipais”.