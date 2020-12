Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de dezembro de 2020.

Montes Claros América Vôlei perde para o Blumenau em casa

Montes Claros – O Montes Claros América Vôlei entrou em quadra, neste sábado (5), pela oitava rodada da Superliga 2020/21 e, em um confronto equilibrado, principalmente nos dois primeiros sets, perdeu para o Blumenau por 3 a 0, com parciais de 31/33, 31/33 e 16/25. Com derrota, se manteve na sétima colocação, somando oito pontos.

O ponteiro Vinicius Lersch falou sobre o duelo. “Os dois primeiros sets jogamos muito bem. Tivemos o primeiro na mão, mas infelizmente colocamos eles na partida de novo. Por um detalhe deixamos escapar o segundo também. Foi um jogo de concentração muito alta e demonstramos isso. Agora, é trabalhar para os próximos jogos difíceis”, comentou.

O jogo

No primeiro set, o Coelho começou atrás do marcador, quando os adversários impuseram 3 a 0. Ceará marcou o primeiro ponto dos mineiros, mas errou um saque na sequência. Para não perder o oponente de vista, investiu nos ataques pela ponta e conseguiu pular na frente com um contra-ataque pela ponta e ace do levantador e capitão Rodriguinho. Quando assumiu a vantagem, ganhou “gordura” e foi administrando. Mas, deixou o Blumenau virar já no final. As equipes disputaram ponto a ponto, em um vira virou, até os catarinenses fecharem em 33 a 31.

O Coelho voltou do intervalo tomando a iniciativa e marcou primeiro. Em um lance de muita reclamação para os dois lados, o juiz deu ponto para o Moc América, mas voltou atrás, o que culminou em empate em 4 a 4 e descontentamento do técnico americano. Logo depois, o Apan se distanciou, porém, com o Coelho na cola. Rodriguinho em mais um ace deixou tudo igual em 14 a 14. Os montes-clarenses, portanto, conseguiram a virada em 20 a 19. Em mais uma parcial equilibrada, ambos se alternaram no placar, mas o Blumenau fechou em 33 a 31.

Já no terceiro, a partida continuou nivelada, com o Coelho disposto a diminuir. Os blumenauenses, por sua vez, tomaram a dianteira, abrindo quatro pontos. Magoo pediu a parada no confronto a fim de cobrar dos jogadores, que não conseguiam furar o bloqueio e pecavam na virada de bola. Atrás no placar, viu os catarinenses se distanciar em 18 a 10, manter e concluir em 25 a 16.

O Moc América já volta a jogar na quarta-feira (9), contra o Sada Cruzeiro, às 21h30, também no ginásio Tancredo Neves.