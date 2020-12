Quais são os custos de um serviço de instalação de ar-condicionado?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de dezembro de 2020.

Está pensando em comprar um ar-condicionado, mas não sabe o que levar em consideração no momento da instalação? Neste artigo, listamos 3 tópicos para você ter em mente.

O ar-condicionado é um verdadeiro salvador nos momentos de calor. Não é para menos: em um país tropical e quente como o Brasil, em algumas situações, fazemos de tudo para nos livrar das temperaturas elevadas, não é mesmo? Assim, um ar frio pode, literalmente, revigorar o nosso dia, deixando os cômodos bem confortáveis.

Mas você sabia que, além do custo em adquirir o equipamento, existem gastos com instalação? Estas despesas devem ser levadas em conta no momento de decidir comprar o ar-condicionado, seja na sua casa ou em ambientes corporativos. No entanto, você não precisa se preocupar, pois, esse não é um motivo para desistir da aquisição.

Inclusive, o brasileiro investe cada vez mais em ar-condicionado. Para se ter uma ideia, apenas em 2020, a produção de Splits residenciais cresceu 21% no Brasil. Em números gerais, mais de 3,5 milhões foram produzidos, chegando perto do recorde do país, que aconteceu em 2014, com 4 milhões sendo distribuídos.

Se você faz parte desse público ou pretende fazer em breve, está na hora de sanar as principais dúvidas sobre os custos. Neste artigo, listamos o que será necessário colocar na ponta do lápis antes de fechar as contas. Então, continue a leitura e tenha a certeza de que cumprirá todos os passos corretamente.

Aqui, você também receberá informações sobre os custos de um serviço de instalação de ar-condicionado. Lembrando que existem pessoas especializadas para a realização de todo o processo, sendo bastante arriscado fazê-lo por conta própria. Confira.

1 – Técnico especializado

Como citado anteriormente, existem pessoas especializadas na instalação de um ar-condicionado, e isso deve ser levado bastante a sério. Afinal, não é possível apenas “colocar o aparelho na tomada”. Em alguns casos, a fiação precisará ser modificada ou até um buraco na parede será aberto.

Existem técnicos que atuam somente nessa área. Então, uma dica é entrar em contato com um profissional da própria marca do ar-condicionado, assim o serviço fica incluso na garantia. Caso isso não seja possível, também existem empresas que solicitam apenas um agendamento prévio.

2 – Tipo do ar-condicionado

O tipo de ar-condicionado pode fazer com que o valor da instalação seja mais alto ou mais baixo. Até porque esses equipamentos podem variar de porte para atender à demanda de um cômodo. Os principais modelos encontrados no mercado são: Split Hi-Wall, Split Canto Teto, Window Split e Multi Split.

O mais comum de todos é o Split. Ele é bastante famoso por ser encontrado em escritórios com espaços médios. Para esse tipo, o valor costuma variar de R$ 400 (potência de 9.000 a 12.000 BTUs) até R$ 1.000 (potência acima de 12.000 BTUs).

Já quando falamos do ar-condicionado de dutos, que possui uma potência bem maior, de 60.000 BTUs, o preço médio é vai de R$ 1.500 a R$ 2.000.

3 – Reparação do ar-condicionado

Logo após a instalação, a manutenção precisa ocorrer periodicamente, já que ela fará com que o ar-condicionado continue operando tranquilamente.

O primeiro processo é a limpeza do filtro, que deve ocorrer a cada três meses. A higienização é mais tranquila e pode ser realizada por qualquer pessoa. Essa ação resultará em um ar mais limpo, ideal para a nossa saúde.

O segundo procedimento é a manutenção preventiva, que dá conta de fios e instalações internas, devendo ocorrer, ao menos, uma vez ao ano. Ao contrário da etapa citada acima, esta não pode ser realizada por qualquer um. Por ser mais delicada, um técnico especializado deve ser contactado novamente.