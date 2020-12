Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de dezembro de 2020.

Saiba algumas maneiras de se usar o prêmio da Mega da Virada 2020

Mega Sena, Quina, Lotomania, esses são alguns dos sorteios mais famosos do país e é bem óbvio que ganhar não é um caminho muito fácil, pois trata-se de um sorteio de âmbito nacional e que já premiou sortudos pelas mais diversas regiões do país. Porém, nada chama mais atenção dos apostadores do que os prêmios especiais como a Mega da Virada e quais os números mais sorteados.

Com um prêmio estimado em R$ 300 milhões para este ano de 2020, a Mega da Virada já está valendo e as apostas para o sorteio especial mais desejado pelos brasileiros já podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Economia Federal espalhadas por todo território nacional ou até mesmo pela internet. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro, lembrando que o prêmio não acumula, ou seja, independente do números de dezenas acertadas teremos um novo milionário na virada de ano, ou quem sabe mais de um!

Inúmeras são as pessoas que sonham em ganhar na loteria, obter uma vida de luxo e riquezas, em viver viajando pelo mundo, desfrutando de lugares lindos e os melhores hotéis, dirigindo ou pilotando verdadeiras maquinas e vestindo roupas de grifes famosas da cabeça aos pés, mas para que isso aconteça temos que contar, principalmente com a sorte, e podem crer existem muitas pessoas sortudas nesse mundo. O tema habita na mente de 8 em cada 10 brasileiros, mas a pergunta que deve ser feita é: Você sabe como gastar seu dinheiro, caso ganhe na Mega da Virada?

Sendo assim, é mais do que normal que nossos pensamentos sejam voltados para usufruir com coisas mais prazerosas. Pois bem esse artigo nos trará algumas maneiras de usufruirmos ao máximo caso sejamos os sortudos a começar o próximo ano milionários.

Primeiro passo é recomeçar

A melhor coisa a se fazer, inicialmente é quitar todas a suas dívidas existentes. Após esse passo, é pensar em investir esse dinheiro, fazer com que ele possa render e gerar ainda mais dinheiro. Há cerca de 259 mil de milionários no Brasil, e tenho certeza que você sonha em fazer parte desse seleto grupo. Para isso, é muito interessante desenvolver hábitos e relacionamentos que são comuns no cotidiano da maioria das pessoas ricas.

Acima de tudo, não se deve deixar que as altas cifras recebidas façam com que a razão seja perdida. Para o coordenador do MBA de Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ricardo Teixeira, conviver com uma quantia milionária não é algo tão simples e explica o que fazer com os trezentos milhões ou parte dele – “A maioria das pessoas acredita que, quem vier a receber esse prêmio, ou até mesmo uma parcela considerável dele, jamais terá problemas financeiros. Mas, a história mostra que vários ganhadores de prêmios milionários (tanto no Brasil, quanto em outros países) depois de algum tempo enfrentaram dificuldades financeiras. Quer por serem arrojados nos investimentos, não considerando corretamente o risco envolvido, quer por terem sido mal assessorados, quer ainda por terem sido perdulários”.

Presentear familiares e amigos

Para aqueles de bom coração, que gostam de distribuir presentes para as pessoas amadas, essa é uma excelente opção, saber compartilhar daquilo que se tem, sempre será uma virtude. Então, o coordenador nos indica que o mais novo milionário deve calcular bem o quanto que pretende gastar com os possíveis mimos.

“Totalizar os gastos é sempre muito importante para perceber o impacto dos gastos no prêmio recebido. Faça também uma lista de quem você acredita que vai lhe pedir empréstimos, a quem pretende atender e quanto pode disponibilizar como ajuda para cada um e no total. Tenha em mente que esse será um dinheiro que dificilmente retornará”, pondera Ricardo Teixeira.

O que se pode comprar com os R$ 300 Milhões da Mega da Virada

Realmente é muito dinheiro, algo inimaginável, mas vamos tentar aqui trazer algumas compras que podem ser feitas para tentar mensurar o tanto de “grana” que vem com esse prêmio da Mega da Virada. Então olha o que você pode levar pra casa:

2 jatinhos luxo;

Mais de 65 coberturas localizadas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro;

42 carros superesportivos;

Aproximadamente 5 mil carros populares.

Esses são somente exemplos, logicamente que muitas outras coisas podem ser adquiridas com os valores que serão recebidas.

Investir é a melhor opção

Por mais que seja difícil não sair gastando o prêmio indiscriminadamente, gastar os milhões à toa nunca será uma das melhores opções. Investir sempre será a melhor delas, já que quando você investe um valor alto, como este da Mega da Virada de 2020, é possível viver dos rendimentos, muitas vezes sem necessidade de trabalhar. Por isso é importante escolher um bom destino para o valor

Viver dessa forma é como se você recebesse um excelente salário mensal, sem ter que fazer nada – além de colocar o seu dinheiro em um investimento seguro e com ótimo retorno.

Tudo é questão de analisar e não cair na tentação de ter tanto dinheiro que nunca vai faltar. Ele pode faltar, caso seja utilizado sem um planejamento.