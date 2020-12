Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de dezembro de 2020.

Saiba mais sobre opções binárias. O que são, recomendações e como funciona

Dentro do mercado financeiro, encontramos o que é chamado de opção binária, o que implica um retorno por uma quantidade fixa de ações, ou nada. Essas opções podem ser adquiridas em quase todos os produtos financeiros, e são oferecidas com um prazo de vencimento fixo, variando de 1 a 30 minutos, uma hora antes ou no fechamento do pregão. Ou seja, se comprarmos uma ação pelo valor “x”, e após o vencimento, essa ação ultrapassar o preço pelo qual a compramos, é quando receberemos o benefício oferecido. Se o valor for inferior a “x”, não recebemos nada. Estas são apenas as características básicas da opção binária, que por conhecer seu funcionamento e dinâmica, oferece possibilidades de rentabilidade para um investimento.

Em essência, as opções binárias são um sistema de investimento. Ao realizar uma negociação, o investidor aposta na alta ou queda no valor dos chamados “ativos subjacentes” que são citados como dissemos, em um mercado de ações por um determinado tempo. Portanto, outra das características desse tipo de transação consiste em antecipar o comportamento durante um determinado período de tempo, do valor de uma ação. Nessa antecipação, essa previsão pode resultar em ganhar muito, ou em perder tudo. Portanto, conhecer a volatilidade e os valores em jogo, nos permite dimensionar tanto a rentabilidade potencial, quanto os riscos.

De acordo com OlympTrade é necessário conhecer e escolher uma boa plataforma de Negociação e Operações, que possua uma interface de qualidade para realizar os movimentos e monitoramento necessários em tempo real. As ações seguintes são as mais lucrativas, moedas, índices, commodities. Ao contrário das opções tradicionais, não há aposta aqui para combinações de preço e tempo, mas saindo do prazo fixo, está apostando apenas na subida ou queda do valor das ações, a partir daí o nome “binária”. A principal atração que torna as opções binárias tão populares é que coloca em circulação uma percepção de “dinheiro fácil”, mas a presença de certos riscos nos lembra da importância de saber quais são os resultados (ganhar muito ou perder muito).

Em geral, se acertarmos nossa estimativa (diz-se que a opção binária expirou “in the money”), podemos obter entre 100% do total que investimos mais uma porcentagem que saberemos com antecedência (por exemplo, 85 por cento), isso depende das condições definidas por cada corretora de opções binárias. Caso contrário (diz-se que a opção expirou “out the money”), geralmente perderemos o valor total investido.

Como explicado a corretora IQOption, começar a investir em opções binárias é rápido e fácil. Devemos abrir uma conta em uma corretora online, é recomendável trabalhar com uma corretora de confiança que seja regulamentada, e como desde 2008 quando essa operação começou a se popularizar, não é necessário um alto investimento. A maioria das corretoras está sediada no Chipre (devido à baixa carga tributária naquele país), então uma sugestão é verificar se são regulamentadas e autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC).