5 funções do Galaxy que podem te ajudar no dia a dia

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de dezembro de 2020.

Conheça algumas funcionalidades do Galaxy que podem potencializar o uso do seu smartphone.

O ciclo de todo celular novo é quase sempre o mesmo: tiramos ele da caixa, retiramos a película de proteção, configuramos nossa conta e baixamos os aplicativos que queremos utilizar.

No entanto, os smartphones mais modernos da linha Galaxy têm um diferencial: eles estão equipados com uma bobina interna para carregamento rápido de celular, sem e com fio. Este recurso proporciona uma recarga de bateria mais veloz.

Além disso, os dispositivos móveis da Samsung contam com a OneUI, uma interface repleta de recursos — alguns deles facilmente encontrados e outros escondidos.

Será que você está aproveitando ao máximo tudo o que seu smartphone pode entregar? Confira, a seguir, cinco das muitas funções importantes encontradas nos modelos mais recentes do Samsung Galaxy.

1- Modo escuro

Esta função precisa ser inteligente. Dessa forma, não basta apenas tê-la em seu aparelho. Para agendar a ativação do recurso, vá em “Configurações”, clique em “Visor”, e, em seguida, acesse “Configurações do Modo Escuro”.

É possível agendar a ativação da função desde o anoitecer até o amanhecer ou em algum horário personalizado. Você também pode aproveitar e ativar o filtro para ter uma noite de sono mais agradável.

2- Medição de móveis e ambientes

Os modelos Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra têm câmera TOF 3D, que é bem útil para tirar medidas de ambientes e móveis. Para utilizar esse recurso, vá até o aplicativo da câmera da Samsung e clique em “Mais”. Em seguida, acesse “AR Zone”.

Chegando até lá, entre outras funções, você vai encontrar o recurso “Medição rápida”. Para utilizá-lo, escaneie a área desejada e aperte a tecla “+” para medir paredes, móveis, objetos, etc.

3- Serviços Google

O teclado da Samsung não é uma unanimidade entre os usuários do Android, assim como o navegador original dos aparelhos. Por esse motivo, se você se identifica mais com os serviços do Google, é possível deixá-los como padrão no seu Galaxy.

Para isso, vá em “Configurações”, depois em “Aplicativos”, clique no menu de três pontos, localizado no canto superior direito da tela e, em seguida, acesse “Aplicativos padrão”. Em “Aplicativo de navegação”, escolha o Google Chrome.

Em relação ao teclado, basta apenas baixar o App GBoard, de graça, na Google Play. Após a instalação, abra o app e configure-o, determinando o tipo de teclado que deseja quer como padrão.

4- Tomada única

Uma nova função implementada na linha Galaxy S20 é a “Tomada única”, que pode ser encontrada nos modos de câmera do aplicativo de fotos OneUI.

Para usar este recurso, basta apertar o botão de disparo, que inicia a gravação por dez segundos.

Ao fim da gravação, o app separa não apenas o vídeo, mas também as melhores fotos, vídeos rápidos, fotos com filtro e bumerangues da filmagem.

5- Alta taxa de atualização

Por fim, uma grande novidade que pode ser encontrada nos modelos Galaxy S20 é a tela com alta taxa de atualização, que chega até 20 Hz. Essa funcionalidade exige muito mais da bateria do dispositivo, porém, pode melhorar a precisão, a suavidade e os detalhes visuais dos jogos, além do uso cotidiano.

A tela do Galaxy S20 vem configurada para 60 Hz, praticamente a mesma taxa dos outros celulares. Para alterar isso, vá em “Configurações”, “Visor” e depois em “Suavidade do movimento”. Troque para 120 Hz e, em seguida, selecione “Aplicar”.

Contudo, uma recomendação importante é não realizar esta alteração a fim de economizar a carga da bateria, a não ser que isso seja extremamente essencial para você.