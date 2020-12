Spas relaxantes para animais: conheça esta tendência

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 9 de dezembro de 2020.

Além de cuidados estéticos, os spas oferecem adestramento e banhos revitalizadores para animais

Quando alguém quer relaxar e fugir das tensões da vida cotidiana, uma alternativa é visitar os spas. O principal objetivo deles é promover uma revitalização do corpo, melhorando o bem-estar das pessoas. Contudo, você sabia que também existem estabelecimentos dedicados exclusivamente para animais?

Assim como ocorre com os humanos, esse tipo de local oferece um serviço de relaxamento animal, que pode amenizar dores musculares e relaxar as tensões diárias. Além disso, os spas disponibilizam outros serviços importantes, como adestramento e todos os cuidados básicos de higiene.

Nunca ouviu falar sobre esse assunto? Não tem problema! Saiba mais detalhes abaixo.

Banho revitalizador

Entre os serviços que se encontram nesse lugar, um que merece destaque é o banho de ofurô. O animal é levado para uma banheira arredondada, sem pregos, na qual ele toma um banho morno de até dez minutos, tudo com supervisão de um profissional para impedir que a água entre nos ouvidos e crie problemas, como a otite.

Aqui, o banho tem mais funções que simplesmente limpar o animal. A proposta do ofurô é usar uma técnica milenar japonesa para amenizar problemas nos ossos e dores musculares, além de promover o aumento da circulação sanguínea e do metabolismo. Dessa maneira, o organismo do animal libera as toxinas, deixando-o mais calmo e relaxado.

O banho também utiliza produtos neutros, que não causam alergias na pele do animal. Ao final, ele é bem seco e sai praticamente novo dessa experiência.

Prática de exercícios

Os spas também costumam promover atividades que façam com que o animal gaste energia e exercite o corpo. Por exemplo, no caso dos cães, eles oferecem um serviço de adestramento, que ensina ao pet noções básicas sobre obediência, além de comandos para ficar de guarda e fugir de perigos.

Também existem exercícios que têm o objetivo de fazer com que o animal perca peso. Para cães que já têm boas condições físicas, há a prática do agility, um esporte que acontece em uma pista de grama cheia de obstáculos. Esse treinamento o prepara para a disputa de competições, além de fazer com que a saúde dele fique em dia.

Após todos esses exercícios, é natural que o cão queira descansar. Por isso, há spas que disponibilizam camas térmicas para que ele possa relaxar os músculos, acalmar-se e recompor as energias, da forma mais agradável possível.

As camas são feitas com um material impermeável, que facilita a assepsia. O veterinário responsável irá determinar o tempo que o cão deve ficar ali e a temperatura a ser aplicada, para deixá-lo o mais confortável possível.

Higiene básica

O spa também conta com os cuidados básicos para cuidar do pet. Eles não se tratam apenas de caprichos para a beleza do seu companheiro, mas de ações que prezam pela saúde dele. Além da tosa e do banho com produtos de qualidade, há uma equipe qualificada que realiza a limpeza dos ouvidos, a escovação dos dentes e o corte das unhas.

Agora, para quem tem interesse em cuidados estéticos, os spas oferecem uma variedade de tratamentos especiais. Você pode encontrar vários penteados para o seu animal, que incluem tranças trabalhadas, rastafáris, adesivos, presilhas e coques, além de outras opções.

Ainda existem técnicas para os pelos, como prancha de alisamento ou cauterização, para que o animal apresente uma pelagem macia, lisa e brilhante, tratada à base de queratina.

No entanto, antes desses caprichos, é fundamental que você consulte um veterinário. Ele irá avaliar se esses procedimentos podem maltratar ou prejudicar o comportamento do seu pet. A opinião dele também é importante para verificar as particularidades da raça, indicando o procedimento adequado