5 opções de cadeiras para quem tem pouco espaço

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de dezembro de 2020.

Veja o modelo ideal para cada cômodo

Quem mora em lugares pequenos, como apartamentos ou quitinetes, tem que se planejar minimamente na hora de comprar móveis novos, já que há uma limitação nos espaços disponíveis. Falando especificamente dos assentos da casa, o melhor é investir em cadeiras compactas e funcionais.

Existem modelos bem modernos e específicos para cada cômodo, sem impedir a circulação de pessoas, nem deixar o espaço mais apertado. Tudo é questão de escolher corretamente o tipo de cadeira mais adequada para cada ambiente, considerando, em primeiro lugar, as dimensões.

Em espaços com dimensões reduzidas, a escolha dos móveis pode ser determinante para deixá-los com um ar mais ou menos aconchegante, funcional e prático. No caso das cadeiras, não é diferente.

Portanto, a escolha do modelo ideal deve considerar o cômodo onde ela vai ficar e o espaço disponível para que você possa se sentar de forma confortável, sem impedir a circulação no ambiente.

Optar por modelos mais estreitos e sem braços, por exemplo, já faz uma enorme diferença, pois, isso reduz o tamanho da cadeira e, consequentemente, o espaço que ela vai ocupar, seja na sala, na cozinha, no escritório ou até no seu quarto.

Banqueta

Opção ideal para quem vive um dia a dia muito corrido, as banquetas podem substituir as cadeiras com braços e até as poltronas em lugares como cozinha e sala de jantar.

Existem desde modelos mais clássicos, como aqueles feitos de ferro ou madeira, com acolchoado no assento, até os mais modernos, como as cadeiras giratórias de acrílico ou com acolchoado em corino. A escolha vai depender do estilo do ambiente.

Puff

Quem adora uma sensação extra de conforto, mas mora em um ambiente pequeno, pode preferir usar um puff no lugar de um sofá grande. Ele é bem confortável e dá um ar mais moderninho ao local.

Também existem modelos com pés, no estilo da banqueta, que podem servir como assento e suporte para colocar algum objeto de decoração. Isso sem falar dos baús que também servem para armazenar outras peças, deixando o ambiente muito mais organizado.

Poltrona básica

Se você não abre mão de ter uma poltrona, o melhor é investir em um modelo mais básico, com o assento e as proporções laterais menores. Nesse caso, aquelas com o formato mais quadrado e as pernas em forma de palito, por exemplo, são ideais.

Numa sala de jantar, a poltrona básica vai dar mais conforto em uma mesa com poucos assentos, enquanto, numa sala de estar, ela poderá substituir um objeto mais largo.

Banco estreito

Cada vez mais, o banco estreito é usado em ambientes que prezam pela descontração. Ele é perfeito para quem costuma receber gente em casa porque oferece mais lugares que as cadeiras tradicionais.

Os modelos de madeira são os mais usados e oferecem um charme rústico bem bacana. Eles ainda podem ser aproveitados como um móvel de suporte ou atuarem na divisão de ambientes.

Sofá compacto

Um tipo de assento que não poderia ficar de fora dessa lista é o sofá. Um modelo mais compacto e que considere as medidas da sala de estar, por exemplo, pode ser usado em um espaço menor, sem problemas. Nesses casos, os formatos mais quadrados costumam ser mais interessantes.

Aqui, é preciso ter uma noção clara da metragem da sala para não correr o risco de comprar um móvel incompatível com o tamanho do cômodo. Por isso, invista em modelos mais compactos e com estofamento menos volumoso.

Com todas essas opções, fica muito mais fácil escolher as cadeiras ideais para cada cantinho da sua casa, sem perder o conforto e a funcionalidade que lhe é necessário.