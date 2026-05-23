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Unimontes conquista patente de adaptador para cadeiras de rodas voltado a pacientes com Distrofia Muscular

Unimontes conquista patente de adaptador para cadeiras de rodas voltado a pacientes com Distrofia Muscular

Jornal Montes Claros 23 de maio de 2026

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Inovação desenvolvida em Montes Claros garante mais autonomia e qualidade de vida para portadores da doença.

Montes Claros, 23 de maio de 2026 — Pesquisadores da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) desenvolveram um adaptador para cadeiras de rodas que promete ampliar a autonomia de pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne (DMD). O invento recebeu carta-patente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), reforçando o papel da instituição como referência em inovação científica e tecnológica no Norte de Minas.

Tecnologia inovadora

O equipamento substitui o braço convencional da cadeira de rodas e devolve aos portadores da DMD a capacidade de realizar movimentos simples dos membros superiores. Os comandos são feitos por motores de passo acionados por meio da plataforma Arduino, controlados por um joystick.

A pesquisadora Laura Adriana Ribeiro Lopes, idealizadora do projeto durante o mestrado em Biotecnologia da Unimontes, explica: “Trata-se de um produto moderno, prático e de baixo custo que permitirá ao paciente executar atividades do cotidiano, como tomar água, usar celular, jogar videogame ou digitar em teclado assistivo.”

Reconhecimento científico

A patente, publicada em 19 de maio de 2026, terá validade de 20 anos. A Unimontes já soma três patentes concedidas e 16 depositadas junto ao INPI. Para o professor Dario Alves de Oliveira, o reconhecimento fortalece a produção científica da universidade e contribui para a avaliação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia junto à Capes.

A pró-reitora de Pesquisa, Maria das Dores Magalhães Veloso, destacou que a conquista evidencia o potencial dos pesquisadores da instituição e reforça o compromisso da Unimontes com o desenvolvimento regional e a formação de profissionais qualificados.

Próximos passos

Segundo a coordenadora de Inovação Tecnológica da Unimontes, Sara Antunes, o objetivo agora é atrair empresas interessadas em fabricar e disponibilizar o produto no mercado. “Por enquanto é um invento. Quando chegar ao mercado, será uma inovação. Nossa próxima etapa é procurar o mercado e divulgar o projeto.”

Impacto social

A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença genética rara e progressiva que compromete gradualmente os movimentos e a autonomia dos pacientes. Nesse contexto, o adaptador desenvolvido em Montes Claros representa uma solução concreta para melhorar a qualidade de vida e devolver independência às pessoas acometidas pela DMD.

A conquista da patente reafirma o papel da Unimontes como centro de excelência em pesquisa e inovação, colocando Montes Claros em destaque no cenário científico nacional e oferecendo esperança para pacientes e famílias que convivem com a DMD.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Unimontes

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