* Por: Jornal Montes Claros - 10 de dezembro de 2020.

Após comer peras vermelhas, esquilo fica embriagado e viraliza nos EUA; veja o vídeo

A vida animal é algo lindo e muitas vezes engraçada, né? As reações dos bichinhos são surpreendentes e encantadoras. Nesse caso, não seria diferente. Na semana passada, o vídeo de um esquilo embriagado em Minnesota, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais.

Tudo começou quando Katy Morlok, moradora da região, encontrou algumas peras vermelhas enquanto limpava a geladeira. Em seguida, ela colocou as frutas em uma tigela para os animais, como contou ao Fox 9.

Um esquilo, chamado de ‘Lil Red’, pegou a pera e subiu na árvore. Uma hora depois, ele retornou para buscar mais uma pera. Porém, desta vez, estava cambaleando sobre as patas traseiras, com o nariz para o ar e os olhos bem abertos, agarrando-se à borda da tigela para não tombar.

Com a cena, Katy percebeu que as frutas tinham fermentado. Logo, a moradora filmou a reação do esquilo antes de buscar as peras.

No Twitter, o vídeo teve mais de dois milhões de visualizações. Vários internautas acharam divertido e se identificaram com as reações de ressaca. Outros ficaram preocupados com a segurança e saúde do animal.

Ao Fox 9, Katy explicou que não foi sua intenção fazer isso, então ela pegou todas as peras e ficou preocupada com o animal durante a noite inteira. No entanto, pela manhã, o esquilo voltou ao local e ela conferiu que estava tudo bem.

A situação é divertida, mas a embriaguez nos animais pode ser perigoso!

Veja o vídeo: