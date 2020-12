Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de dezembro de 2020.

No clássico contra o Cruzeiro, Montes Claros América Vôlei é superado na Superliga

Montes Claros – Montes Claros América Vôlei e Sada Cruzeiro se enfrentaram em um clássico mineiro que esquentou a nona rodada da Superliga 2020/21. O time celeste venceu por 3 a 0 em parciais de 27/29, 24/26 e 22/25.

Comandados por Fernando Preturlon, os donas da casa iniciaram o jogo com Rodriguinho, Jonadabe, Rodrigo Leandro, Ceará, França, Judson e Tiago Brendle.

A partida

No primeiro set, o Cruzeiro fez os dois primeiros pontos do duelo. O Moc América descontou na sequência. A parcial foi movimentada e pegou equilíbrio, mas as ambos erraram nos saques. O Coelho dificultou as coisas para o adversário, quando Ceará acertou um belo ataque, virou em 15 a 14 e aumentou. Assim, obrigou Marcelo Mendez pedir tempo. O Sada conseguiu virar, mas o Moc América se defendeu bem e investiu nos ataques, tomando a dianteira. Mas, foi superado e perdeu o set em 27 a 29.

No retorno, o Cruzeiro assumiu o controle e usou jogadas nas diagonais. O Coelho, por sua vez, buscou não se distanciar. Porém, os visitantes cresceram e abriram frente. Atrás na pontuação, Magoo pediu tempo para dar orientações aos atletas. A conversa surtiu efeito e os americanos encostaram. Com volume maior de jogo, a raposa manteve a distância e concluiu em 26 a 24, somando 2 a 0.

Já na terceira parcial, os norte-mineiros vieram mais ligados e saltaram no marcador, quando fizeram três pontos de vantagem. Em seguida, deixoaram a vitória escapar já na reta final depois de um lance em que houve muita reclamação dos americanos, culminando na virada celeste e, ainda, cartão vermelho para o treinador do Coelho. O set terminou em 25 a 22 – 3 a 0 no placar.

Agora, o Coelho viaja a São Paulo para encarar o Taubaté, líder da Superliga, às 19h, no sábado (12).