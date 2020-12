MG – Jucemg adota medida pioneira para reduzir custos

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de dezembro de 2020.

MG – Em busca de reduzir custos e investir em tecnologia para trazer mais eficiência, segurança e desburocratização aos serviços prestados aos cidadãos, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) adotou mais uma medida pioneira no Executivo estadual. A gestão passou a adotar o sistema de transporte por aplicativo. Com isso, foi suspenso o contrato de locação de veículos e, consequentemente, de motoristas que prestavam serviços à autarquia.

A mudança já está gerando economia e otimizando o tempo de deslocamento dos servidores da Jucemg em compromissos institucionais. Com o novo contrato, a Jucemg só pagará pelos serviços prestados, eliminando despesas com veículos, combustível e motoristas que ficavam à sua disposição. A alteração permitirá uma economia anual prevista de 81%, já que as despesas com este item vão passar de R$ 85 mil para cerca de R$ 16 mil.

Outros cortes

A mudança do contrato no setor de transporte faz parte de outras iniciativas adotadas pela Jucemg para reduzir custos e investir em tecnologia e na melhoria da prestação de serviços para os cidadãos. De janeiro a outubro deste ano, houve corte de cerca de 7% nas despesas gerais da junta, o que representa R$ 1,7 milhão, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Dentre as principais ações para alcançar a redução de despesas está a devolução de sete dos 14 andares ocupados no imóvel onde está instalada a sede da Jucemg, permitindo economia em itens de aluguel, condomínio, energia elétrica, água, IPTU, conservação e limpeza, manutenção predial, entre outros. O percentual de redução mensal destes gastos foi de 45,90%, passando de R$315.560,00 para R$170.706,25, em valores estimados.

Na pandemia, a Jucemg também passou a adotar o regime especial de teletrabalho, medida que permitiu, no período de abril a outubro, um corte de gastos com custeio de 24% em comparação com o primeiro trimestre de 2020.