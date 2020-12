Montes Claros – Unimontes receberá dupla homenagem no mérito ambiental 2020 do Codema

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de dezembro de 2020.

Montes Claros – A Universidade Estadual de Montes Claros será duplamente agraciada com o mérito ambiental “Professor Ivo das Chagas” – edição 2020. O prêmio é concedido pelo Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente de Montes Claros (Codema) como reconhecimento às pessoas e às instituições que se destacam no trabalho à causa, sobretudo nas ações que valorizam a sustentabilidade e a melhor gestão ambiental.

Como instituição, a Unimontes será homenageada por meio do Departamento de Geociências, como reconhecimento aos projetos, estudos, pesquisas e ações desenvolvidos pelos professores e acadêmicos dos cursos de licenciatura, bacharelado e de mestrado.

A outra homenagem será para o professor Guilherme Augusto Oliveira Guimarães, do Departamento de Ciências Exatas e com atuação nos cursos de Engenharia Civil e de Geografia. Até o primeiro semestre deste ano, ele esteve como o secretário municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano de Montes Claros e foi eleito vice-prefeito do município para a gestão a partir de 2021. Pela Unimontes, atuou como responsável técnico das obras institucionais da Universidade, entre as quais o programa Brasil Profissionalizado.

As homenagens foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros, na reunião ordinária deste mês, realizada no último dia 3 (no formato virtual diante da recomendação de distanciamento social por causa da pandemia do Novo Coronavírus). A solenidade de entrega do mérito ambiental será agendada para o primeiro semestre de 2021.

Presidido pelo atual secretário municipal de Meio Ambiente, Paulo Ribeiro, o Codema é formado por representantes da sociedade civil organizada e do poder público. A Unimontes é representada pelo professor Marcos Esdras Leite, do Programa de Pós-Graduação em Geografia (mestrado), como titular da cadeira para as instituições de ensino superior de Montes Claros.

LEGADO

Chefe do Departamento de Geociências da Unimontes, o professor Anderson Bertholi fez um agradecimento em nome dos alunos e professores com destaque para os mais de 50 anos de existência do curso no Norte de Minas e o seu compromisso, em toda esta linha de tempo, com ampla dedicação às pesquisas e aos projetos ambientais.

“Recebemos oficialmente a informação do reconhecimento do Codema, com o prêmio Mérito Ambiental “Professor Ivo das Chagas” para o Departamento de Geociências, na categoria “Setor Educacional” de 2020. É um trabalho em conjunto entre alunos e professores e, portanto, este prêmio é de todos. Minha gratidão também ao geógrafo e professor Ivo das Chagas pela sua contribuição ao curso, em especial na cidade de Pirapora, sendo um dos fundadores daquele Campus”, completou o professor Bertholi.

Para o professor Guilherme Guimarães, a homenagem é vista como gratidão. “Receber esta homenagem só fortalece o nosso compromisso nas ações que têm a questão ambiental como um dos eixos mais importantes. Para ser integral, o desenvolvimento precisa ser coerente com os todos os princípios: ambiental, social e econômico”. Como exemplo, citou as obras mais recentes executadas pelo município com o pioneirismo no País de respeito à nova lei de captação das águas pluviais.