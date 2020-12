Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de dezembro de 2020.

Norte de Minas – Treinamentos online motivam liderança da Igreja Adventista no Norte e Noroeste de MG

Norte de Minas – Desde sua inauguração em 15 de novembro de 2012, a Missão Mineira Norte- sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Norte e Noroeste de MG, sempre realizou os Elos- Encontro de Líderes e Oficiais das igrejas adventistas de forma presencial. Em 2020, devido a pandemia do novo Coronavírus, houve a necessidade do distanciamento social. Foi preciso ajustar a maneira de treinar a igreja; e o virtual foi a forma encontrada para chegar mais perto dos líderes e membros.

Líderes de diversos ministérios recebem orientações para o trabalho a ser realizado em 2021. As transmissões contam com suporte técnico da equipe de comunicação da Missão Mineira Norte, área de TI e pastores.

“Como forma de treinar, capacitar e motivar os líderes para o ano de 2021, a liderança administrativa e os departamentais, levam do nosso Centro de Mídia da Missão Mineira Norte, orientações importantes, e assim, motivam a igreja em nossa região para o trabalho em 2021. Teremos treinamentos por áreas com os departamentais e administradores com seus liderados específicos”, relata pastor Moisés Carvalho Junior, presidente da Missão Mineira Norte.

Mobilização x facilidade

Pastor Moisés Carvalho Júnior, destaca a relevância dos treinamentos para o alinhamento das ações das igrejas adventistas na região.

Para Esdras Pedro dos Santos, diretor da Ação Solidária Adventista do bairro Santa Laura, a realização do treinamento pelo canal Adventistas Norte de Minas no YouTube foi positivo. Na sua concepção a realização pela internet representou mais tranquilidade, para que da própria casa, o líder tenha mais concentração e atenção em relação as orientações transmitidas.

“Devido a pandemia esta foi a melhor decisão tomada pela administração do nosso campo e departamentais. A iniciativa segue as determinações e garantem segurança para os participantes, uma vez que muitos líderes são do grupo de risco. É bom ressaltar que otimizaram o tempo passando informações relevantes”, assinala Esdras.

Para Gladson Ribeiro, líder de uma das igrejas adventistas de Montes Claros, o treinamento via internet facilita o acesso ao conteúdo apresentado com o conforto de casa, a possibilidade de se rever algo que não ficou memorizado, e que pode ser acessado a qualquer tempo. Ressalta ainda que o trabalho feito com qualidade, como foi o treinamento de líderes do Elo neste ano, proporciona aproximação, ainda que à distância, dos líderes palestrantes e do conteúdo que eles repassaram.

“Hoje, com a facilidade da conexão através da rede de internet, tem sido bem viável esse formato, já que proporciona economia de tempo e até financeira em relação a quem participa, e no formato presencial, deveria dispor de verbas para o translado”, observa Gladson.