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Escola de Artes do Colégio Adventista inicia nova fase como Logos Academy em Montes Claros
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Escola de Artes do Colégio Adventista inicia nova fase como Logos Academy em Montes Claros

Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Instituição amplia atuação e passa a oferecer cursos de tecnologia e robótica, além das artes.

Montes Claros, 22 de maio de 2026 — Fundada em 16 de maio de 2022, sob a direção do professor Isaías Souza, a Escola de Artes do Colégio Adventista nasceu com o propósito de desenvolver talentos artísticos e culturais em crianças, adolescentes e na comunidade. Agora, em nova fase, a instituição foi reinaugurada como Logos Academy – Academia Adventista de Artes e Tecnologia, ampliando sua proposta para incluir cursos de tecnologia e robótica.

Impacto transformador

Histórias como a da estudante Larissa de Geus Nunes, aluna de violino, refletem o impacto da escola: “O violino me ajudou a desenvolver mais disciplina, concentração e confiança. A música se tornou uma forma de expressar sentimentos e viver momentos especiais.”

A mãe da estudante, Elaine Cristina de Geus Nunes, reforça: “A Escola de Artes contribuiu muito para o desenvolvimento da minha filha, tornando-a mais segura, menos tímida e com maior desenvoltura, tanto na expressão artística quanto na vida pessoal.”

Nova identidade

A diretora Renata Delgado explica que a mudança de nome surgiu do amadurecimento da visão institucional: “Com o tempo, percebemos que o trabalho realizado ia além do ensino artístico. A Logos Academy nasce para representar essa nova fase: uma formação mais completa, intencional e conectada com o futuro.”

O termo “Logos” foi escolhido por simbolizar conhecimento, propósito e construção de pensamento. Já “Academy” reforça a proposta de excelência e inovação, unindo artes, tecnologia e desenvolvimento humano.

Formação integral

A instituição deixa de ser vista apenas como escola de cursos artísticos e assume o papel de promover formação integral, preparando crianças e jovens não apenas para os palcos, mas também para a vida. Além da música e das artes, passam a integrar o currículo competências como tecnologia, comunicação, autonomia e valores socioemocionais.

Continuidade e inovação

Em 2023, o professor Mateus Souza assumiu a direção, fortalecendo o projeto e ampliando a oferta de cursos. Ele destaca: “Ver a transformação da Escola de Artes em Logos Academy é testemunhar o crescimento de um sonho sustentado por dedicação, fé e propósito. Agora, além das artes, oferecemos tecnologia e robótica, preparando nossos alunos para os desafios do futuro.”

A reinauguração da Logos Academy marca um novo capítulo na educação em Montes Claros, consolidando a instituição como referência em formação artística, cultural e tecnológica, com impacto direto no desenvolvimento integral de crianças e jovens da cidade.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Colégio Adventista

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