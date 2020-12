SpaceX – Foguete Starship feito para ir a Marte explode ao pousar; veja vídeo

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de dezembro de 2020.

Um foguete Starship, protótipo da nave da SpaceX, do empresário Elon Musk, para missões ao planeta Marte, explodiu enquanto tentava pousar após um lançamento bem-sucedido nos Estados Unidos.

As imagens registradas mostram uma bola de fogo se formando na tentativa de pouso, mas nem isso desanimou Musk ou a equipe, que avaliaram o teste como positivo. “Conseguimos todos os dados que precisávamos! Parabéns, equipe SpaceX!”, postou Musk após o teste.

O foguete da Starship destruído na explosão era um protótipo chamado de SN8 (Starship número 8) com capacidade para transportar humanos e 100 toneladas de carga.

A nave decolou, subiu, mas iniciou a descida de maneira abrupta. Os motores foram religados, mas ainda assim o foguete acabou despencando.

This is sci-fi to reality! An epic #Starship #SN8 testflight 🤯 we have lost our minds @SpaceX @elonmusk @Erdayastronaut 🎞️📷 https://t.co/pm7BLvaLYT pic.twitter.com/9zYfnd3yjD

— Cosmic Perspective (@considercosmos) December 10, 2020