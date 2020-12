Compartilhe Facebook

* Por: da redação - 12 de dezembro de 2020.

Passagens de avião ida e volta Montes Claros/Porto Seguro por apenas R$ 450 e para Búzios a R$ 587

A Azul voltou a lançar promoção de passagens dos voos sem escalas entre Montes Claros e Porto Seguro que serão operados entre 20 de dezembro a 30 de janeiro de 2021. Quem for viajar ainda em dezembro encontra passagens de ida e volta do Norte de Minas para a cidade localizada no Sul da Bahia por R$ 763,45. De Montes Claros para Porto Seguro para viagem ainda em janeiro os valores das passagens de ida e volta são surpreendentes: apenas R$ 450,22. (Confira na imagem abaixo).

Entre 17 de dezembro a 30 de janeiro a Azul terá voo direto de Belo Horizonte (Confins) para Búzios, na Região dos Lagos. As passagens de ida e volta para embarque em Montes Claros em janeiro do ano que estão sendo vendidas por apenas R$ 587,56. Búzios fica próximo de Cabo Frio e de Arraial do Cabo, destino considerado o “caribe brasileiro”.

Os outros destaques são as passagens de ida e volta de Montes Claros para Belo Horizonte para viagem em dezembro em voo direto da Azul por R$ 645,72 e para o mês de janeiro do ano que vem a ida e a volta para a capital mineira custam apenas R$ 405,78. Quem está em Belo Horizonte pode viajar para o Norte de Minas pagando o mesmo valor.

Compre aqui as passagens Montes Claros/Porto Seguro por apenas R$ 450 (ida e volta)

Promoção voos para São Paulo

De Montes Claros para São Paulo (Guarulhos) a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta por R$ 574,35 e para Uberlândia por apenas R$ 440,40. Todas as passagens da lista abaixo estão com as taxas incluídas. Além dos voos baratos, neste final de semana você poderá reservar hotel com desconto. (Acesse a promoção no link que se encontra no final).

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas nos voos saindo de MONTES CLAROS

Comprou as passagens? Faça aqui a reserva do hotel em Porto Seguro com descontos especiais