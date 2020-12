Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2020.

Gastronomia – Receita de Nhoque de batata

Você vai precisar de:

Para a massa:

600g de batata de inglesa cozida e amassada

400g de farinha de trigo

3 gemas

1 xc. de queijo mussarela ralado

100g de queijo parmesão ralado

Pimenta do reino e noz-moscada a gosto

Para o molho:

5 latas de tomates pelados com o molho

1 cl. sopa de farinha de trigo

2 cebolas picadas

2 cenouras raladas

Azeite a gosto

200g de bacon picado

1 xv. de folhas de manjericão

2 tabletes de caldo de costelas dissolvido em 200ml de água quente

10 dentes de alho picados

Pimenta e açúcar a gosto.

MODO DE PREPARO

– Massa: misture a Batata com a farinha de trigo, as gemas, os queijos ralados, o sal, a pimenta e um pouco de noz-moscada. Sove bem até obter uma massa uniforme.

– Pegue um pouco da massa e faça pequenos rolinhos. Corte o tamanho desejado e faça uma marquinha com um garfo.

– Ferva água com sal em quantidade suficiente para cozinhar a massa. Coloque os nhoques.

– Quando eles subirem à superfície da água, estarão cozidos. Retire da panela com uma escumadeira e reserve.

– Molho: refogue o bacon no azeite até dourar. Acrescente a cenoura, o alho e a cebola. Refogue tudo muito bem.

– Adicione a farinha de trigo e os tomates pelados com o molho.Tempere com pimenta e açúcar. Adicione o caldo de galinha. Tampe a panela e aguarde abrir a fervura. Após ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. No final coloque o manjericão misture e deixe aromatizar o molho por 5 minutos.

– Coloque os nhoques em uma travessa untada com manteiga.Cubra com o molho de tomate e por cima coloque queijo parmesão e mussarela ralados. Ponha no forno rapidamente para gratinar.