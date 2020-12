Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de dezembro de 2020.

Criança de 6 anos gasta mais de R$ 82 mil em game com o cartão de crédito da mãe

Será que ainda dá tempo de cancelar a cartinha do Papai Noel? Um novo membro acabou de entrar na lista de travessuras do ‘Bom Velhinho’. George Johnson, de 6 anos, acumulou mais de US$ 16 mil, cerca de R$ 82,5 mil, em despesas como o seu jogo preferido, Sonic Forces, no cartão de crédito da mãe.

Jessica Johnson, mãe de George, não percebeu que a criança usava seu iPad para fazer compras. Ao longo de julho, o menino comprou boosters começando com anéis vermelhos de US$ 1,99, ou seja, R$ 10 e passando para anéis de ouro de US$ 99,99, cerca de R$ 506.

Já em 9 de julho, George acumulou 25 cobranças no valor de US$ 2.500, isto é, R$ 12,6 mil. “É como se meu filho de 6 anos estivesse fazendo carreiras de cocaína – e fazendo avanços cada vez maiores”, disse a americana ao “NY Post”.

Pouco tempo depois, Jessica percebeu que a Apple e o PayPal estavam retirando grandes quantias da sua conta bancária, com isso, ela presumiu que fosse um erro do banco ou até uma fraude. Em seguida, a americana entrou com uma ação por fraude naquele mês, quando sua conta chegou a US$ 16.293,10.

No entanto, em outubro, o banco Chase informou a Jessica que ela precisava entrar em contato com a Apple para esclarecer a situação. Após o contato, ela descobriu que seu filho mais novo estava por trás de todo o gasto.

A americana admitiu que não sabia da situação e culpou o jogo. “Esses jogos são projetados para serem completamente predatórios e levar as crianças a comprar coisas”, disse. “Que adulto gastaria US$ 100 em um baú de moedas de ouro virtuais?”, finalizou.

O “Financial Times” relatou que os videogames estão no topo da lista de gastos com mesada durante o “lockdown” devido ao novo coronavírus.