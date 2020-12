Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Graças à Solidariedade, famílias mais vulneráveis terão um Natal sem fome

Montes Claros – A Legião da Boa Vontade (LBV) iniciou a entrega de cestas de alimentos não perecíveis a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar em 175 cidades brasileiras. As doações foram arrecadadas por meio da edição 2020 da tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! Além dos alimentos, as famílias também vão receber kits de limpeza para continuar se prevenindo do novo coronavírus.

A mobilização social beneficiará famílias atendidas ao longo do ano pela Instituição e também as assistidas por organizações parceiras que são assessoradas pela LBV. A iniciativa, que tem o objetivo de proporcionar a elas um Natal melhor e sem fome, conta com o apoio de colaboradores, voluntários e parceiros.

Em Montes Claros, as cestas serão entregues no dia 15 de dezembro (terça-feira), dás 9:30 as 17:00 horas, no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, localizado na Rua: Nicarágua, 205 no bairro Independência.

A entrega das doações será de forma organizada e seguirá todas as recomendações das autoridades de saúde, como manter o distanciamento de 1,5 metro por pessoa, o uso de máscara, luvas, álcool em gel 70% e higienização das embalagens.

Ação solidária

Vale ressaltar que serão entregues 50 mil cestas de alimentos e 50 mil kits de limpeza. Quem puder ajudar, ainda dá tempo. Entre no site www.lbv.org ou ligue para o telefone 0800 055 50 99 para participar dessa iniciativa. Para saber como está ocorrendo a entrega das doações em todo o Brasil, basta acessar o endereço @LBVBrasil no Instagram, no Facebook e no YouTube.

Serviço

Evento: entrega de cestas de alimentos e kits de limpeza arrecadados por meio da campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, promovida pela Legião da Boa Vontade.

Data e horário:15 de dezembro (terça-feira), às 9:30 horas ás17:00.

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua: Nicarágua, 205 no bairro Independência

Outras informações: Tel.(38) 9 -8801 4389 | www.lbv.org