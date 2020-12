Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de dezembro de 2020.

Montes Claros América Vôlei busca vitória contra o Minas neste domingo (20)

Montes Claros – O Montes Claros América Vôlei voltou às atividades já no início desta semana e se prepara para enfrentar o Fiat Minas no clássico do próximo domingo (20), às 21h30, pela última rodada do primeiro turno da Superliga 2020/21.

Entre os oito melhores, o Coelho está na sétima colocação e encara o rival que ocupa o quarto lugar. Na equipe adversária, o ponteiro Jonatas Cardoso é um velho conhecido da torcida norte-mineira, quando atuou por aqui na temporada 2019/20, onde também participou do elenco de 2016/17.

Para o levantador Rodriguinho, a evolução do time é um ponto a ser destacado e prospecta uma partida complicada, mas com empenho do grupo para sair de quadra com a vitória.

“Será um jogo muito difícil também. Sabemos que a equipe do Minas é muito qualificada, com grandes jogadores tanto o William, o oposto cubano e os ponteiros. A nossa equipe vem evoluindo muito bem e crescendo. Fizemos dois jogos bons contra o Sada e Taubaté. Nós poderíamos até ter tirado um pontinho deles, mas não aconteceu. Acredito em um bom jogo aqui dentro de casa, com a volta do Lucas Borges, que já retonou contra Taubaté e nos ajudou bastante. O time está numa crescente muito boa e na hora certa”, avaliou.

Nesta quarta-feira (16), o plantel alviverde participou de trabalhos na academia para recuperação física e, em seguida, do treino técnico. No período da tarde, partiram para o tático. A preparação será encerrada ainda no fim de semana.

O canal 2 do SporTV transmite o confronto no Ginásio Tancredo Neves entre os mineiros na rodada. As partidas ainda acontecem sem a presença do público devido à pandemia da Covid-19.