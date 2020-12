Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de dezembro de 2020.

MRV promove concurso de decoração entre seus clientes

Não podemos negar que com o isolamento e o distanciamento social imposto pelo COVID-19 muitas coisas em nossas vidas mudaram, principalmente nossa relação com a casa. Diante deste cenário, a MRV, plataforma de soluções habitacionais, acreditando que a transformação do mundo começa em casa, desenvolveu o concurso ‘Meu MRV do Meu Jeito’, que teve um alcance de mais de 11 milhões de pessoas.

Com cerca de 200 inscrições, o concurso, que contou com o planejamento estratégico e desenvolvimento de conteúdo da Agência Reklama, teve como objetivo estreitar o relacionamento com seus clientes e mostrar as possibilidades de decoração de um apartamento MRV.

“O propósito da MRV é construir sonhos que transformam o mundo e, para muitas pessoas, esse mundo foi e é a casa, principalmente neste momento de pandemia. Com o Meu MRV do Meu Jeito queríamos colocar os nossos clientes como protagonistas, transformando seus lares”, fala Rodrigo Resende, diretor de marketing e novos negócios da MRV.

Dinâmica

As ações do concurso ocorreram de 14 de outubro, com o início das inscrições, e terminou em 15 de dezembro com o resultado do concurso. Dos quase 200 inscritos, quatro foram selecionados por uma comissão avaliadora da empresa, que analisaram os vídeos enviados.

Denise Tavares, Jéssica Santana, Luam Nicomedes e a dupla Letícia e Maycon realizaram três desafios de decoração ligados a paisagismo, DIY e aproveitamento de espaço. Quem escolheu o grande vencedor do Meu MRV do Meu Jeito foi o público. Ao todo foram distribuídos aos finalistas R$ 50 mil em produtos Tok Stok e Eletrolux, parceiros do Clube de Vantagens MRV.

Multiplataforma, o concurso foi conduzido pela youtuber Maddu Magalhaes e contou com seis vídeos e interações nas redes sociais, como por exemplo stories da influenciadora respondendo dúvidas relacionadas a decoração.

“Ficamos muito felizes com o resultado, além de um alcance total de mais de 11 milhões de brasileiros, 8.000 votaram em um dos candidatos”, completa o executivo.

Veja todos os vídeos do Meu MRV do Meu Jeito por meio da página oficial da empresa no Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=cQWjnZYaSR8&list=PLb3gDO5T-BUMtyJyZ2GPwndP3k_zrk1aI.

Sobre a MRV

Ao longo de 41 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.