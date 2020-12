Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de dezembro de 2020.

Montes Claros América Vôlei vence clássico contra Minas e sobe na tabela da Superliga Masculina

Montes Claros – O Montes Claros América Vôlei venceu o clássico contra o Fiat Minas, nesse domingo (20), pela última rodada do primeiro turno da Superliga masculina 2020/21. A equipe americana superou o adversário por 3 sets a 1, em parciais de 25/18, 22/25, 25/23 e 25/20, no Ginásio Tancredo Neves. Com o resultado, o time ocupa a sétima colocação com 11 pontos ganhos. O líbero Tiago Brendle foi eleito a melhor em quadra e garantiu o Troféu Viva Vôlei.

O jogo

O primeiro ponto foi marcado pelos visitantes, mas a reação veio em seguida com o bloqueio do Coelho. Com isso, deu início à uma parcial equilibrada, que só foi alterada após o Moc América abrir vantagem, segurar com a boa virada de bola e ataques pela ponta. No fim, vitória com folga por 25 a 18.

A segunda etapa começou igual, com as equipes alternando no placar. Mas, o Minas passou à frente abrindo dois pontos. Para não ficar em situação complicada, os donos da casa mantiveram a calma, equilibraram o duelo e viraram. Porém, em erros na recepção deixou o adversário tomar a dianteira. Em um rally emocionante, o Coelho deixou tudo igual em 16 a 16. O Minas, no entanto, distanciou e fechou em 25 a a 22. Jogo empatado em 1 a 1.

Já no terceiro tempo, foi a vez do Montes Claros América tomar a iniciativa e pular na frente, com três pontos de vantagem : 6 a 3. O resultado obrigou o treinador adversário solicitar parada técnica. Na volta, os norte-mineiros continuaram com empenho em uma da parcial nivelada, que foi virada em 11 a a 10 pelo Minas. Com erros de saque, as equipes foram distribuindo pontos. O Coelho, por sua vez, equiparou e mudou o rumo do duelo em 15 a 14. A vantagem seguiu até os montes-clarenses fecharem em 25 a 23; 2 a 1 no agregado.

O quarto set começou com desvantagem para o alviverde, que ficou atrás por 2 a 0, mas buscou o empate e virou quando o oposto Lucas Borges explorou o bloqueio. Houve alternância no marcador, mas o Moc América pulou na frente e abriu 9 a 7, administrado e ampliado em cinco pontos à frente, sendo 18 a 13. Com a parcial encaminhada, o Moc América concluiu em 25 a 20, e o jogo em 3 a 1.

Na próxima rodada, o Montes Claros América Vôlei visita o Vôlei Renata, pela primeira do returno do torneio, na terça-feira (22). A partida será realizada no Ginásio Taquaral, às 19h30, com transmissão do Canal Vôlei Brasil.