* Por: Jornal Montes Claros - 21 de dezembro de 2020.

Montes Claros – DILSON GODINHO recebe inscrições para residência em radioterapia

Montes Claros – Desde o dia de ontem, domingo (20/12), tem início o período de inscrições do Processo Seletivo para o Programa de Residência Médica 2021 da Fundação de Saúde Dilson de Quadros Godinho – Hospital Dilson Godinho. As inscrições se estendem até o dia 29. O PRM 2021 oferece duas vagas para Radioterapia, com duração de quatro anos. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico: www.hospitaldilsongodinho.org.br, no link “Residência Médica”, onde o interessado deverá preencher o formulário de inscrição e efetuar o pagamento, no valor de R$ 350,00.

A prova será realizada no dia 9 de janeiro de 2021, com início às 8h30 (horário de Brasília) e com duração mínima de 01 hora e máxima de 2h30. As provas serão realizadas nas instalações do Hospital Dilson Godinho, no bairro Alto São João, nº 480, acesso pela entrada Principal. O gabarito das provas será divulgado no site: www.hospitaldilsongodinho.org.br, link: Residência Médica e no Facebook: Prm Residencia Dilson Godinho, até o dia 11/01/2021 e o resultado final será disponibilizado até o dia 29/01/2021, pelo site: www.hospitaldilsongodinho.org.br, link: Residência Médica e no Facebook: Prm Residencia Dilson Godinho.

O processo seletivo será dividido em duas etapas, sendo a primeira composta pela prova geral de conhecimentos médicos, com valor de 90 (noventa) pontos, e a segunda etapa por análise curricular padronizada, com valor de 10 (dez) pontos. O curso terá início em 1º de março de 2021.

Segundo a gerente da unidade de Radioterapia do Hospital Dilson Godinho, Anna Paula Freire, o Programa de Residência Médica de Radioterapia tem o objetivo de formar especialistas em Radio-oncologia, “que é o médico responsável pelo tratamento radioterápico. Além de prescrever o tipo e a técnica da radioterapia, planeja e acompanha cada etapa do tratamento. Atualmente, com a tecnologia disponível, ele consegue “desenhar” no computador a área do tumor a ser irradiada e as áreas a serem protegidas”.