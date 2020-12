Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 21 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Dupla sertaneja Diego e Victor Hugo realiza live solidária em prol de crianças com câncer

Montes Claros – Com os hits de sucesso “Infarto” e “Pisadinha” a dupla Diego e Victor Hugo realizará na próxima noite de terça feira (22/12) uma live solidária em prol da Fundação Sara. Os amigos, que são de Uberlândia, já se consagraram no cenário musical brasileiro ficando entre as faixas mais tocadas do país e três vezes em primeiro lugar no ranking nacional nas rádios.

A live será patrocinada pelas empresas Tambasa, VGX, Promed, Affiance e Simetria Brasil. Todo o cachê será destinado à Fundação Sara, que há 22 anos presta assistência a crianças e adolescentes com câncer. A instituição oferece, em Belo Horizonte e Montes Claros, serviços como: hospedagem, transporte até hospitais, alimentação, atendimento psicológico, social e nutricional, capacitações de incentivo ao diagnóstico precoce do câncer, entre outros. “Nós lutamos para garantir mais dignidade às crianças e adolescentes com câncer de todo o estado de Minas Gerais, e isso envolve não apenas acolhimento e suporte financeiro no que for preciso, mas todo amparo e cuidado em busca da cura e da ausência de mutilações físicas e emocionais”, destaca a gerente da instituição, Silvana Amorim.

A live conta com o apadrinhamento do Padre Alexandre Fernandes, pároco na Paróquia Bom Jesus do Vale em Nova Lima/MG. Mineiro da Zona da Mata, Padre Alexandre foi pároco por 20 anos na Paróquia Nossa Senhora Rainha, no Belvedere, professor de teologia e também capelão do Hospital Mater Dei, Santo Agostinho e Biocor. Atualmente, mesmo com a pandemia, continua seu sacerdócio através das redes sociais com milhares de seguidores e fiéis pelo Brasil e exterior.

Com o apoio da Rádio Itatiaia, Fargotech, Clube Cowboy, Work Show e Na Caixa, a live será realizada na cidade de Uberlândia/MG e transmitida ao vivo no canal do Youtube https://www.youtube.com/PadreAlexandreFernandes.

A Fundação Sara é uma instituição que acolhe e presta assistência a crianças e adolescentes com câncer em Montes Claros e Belo Horizonte. A instituição atua desde 1998 e foi eleita em 2018 e 2020 uma das 100 Melhores ONGs do Brasil por suas boas práticas em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento. O Prêmio, realizado desde 2017, é uma parceria do Instituto Doar, da agência de projetos socioambientais O Mundo Que Queremos e da Ambev, com respaldo técnico de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e apoio da Fundação Toyota do Brasil.

Para doar ou conhecer mais sobre o trabalho da Fundação Sara, acesse fundacaosara.org.br ou ligue (38) 3214-5500.