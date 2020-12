Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de dezembro de 2020.

Em noite de duelo equilibrado, Montes Claros América é superado pelo Vôlei Renata na Superliga

Montes Claros – Jogando fora de casa, nesta terça-feira (22), o Montes Claros América fez a última participação do ano na Superliga Masculina e foi superado pelo Vôlei Renata no tie-break. Os comandados do técnico Fabiano Preturlon jogaram de igual para igual, mas foram superados em parciais de 25/23, 19/25, 25 a 15 e 15 a 11.

O jogo

No início do confronto, os donos da casa marcaram primeiro, mas o Moc América em um erro de saque adversário e bloqueio triplo buscou a virada. No entanto, o Vôlei Renata conseguiu passar à frente e segurou uma vantagem de quatro pontos na sequência. Com o bloqueio funcionando mais uma vez e os ataques fortes pelo centro, o Coelho marcou três vezes seguidas e deixou tudo igual em 15 a 15. Os mandantes distanciaram, e os norte-mineiros equilibraram e viraram em 21 a 20. Horacio Dileo, treinador da equipe paulista, solicitou a parada técnica para esfriar o bom momento dos visitantes. Ainda nivelada, a partida foi encerrada quando o Coelho fechou em 25 a 23.

Na volta, a segunda parcial teve enredo diferente e contou com os anfitriões abrindo quatro pontos com muita rapidez. A conversa com Magoo após tempo pedido surtiu efeito e o Moc América encurtou a vantagem do oponente, empatou com forte ataque do ponteiro Wilson e virou em 7 a 6. Porém, houve mais uma virada e distância durante o set, que foi concluído por 25 a 19 pela equipe campineira.

O terceiro set começou equilibrado e com os dois times alternando no placar. Com erros lá e cá, as ambos foram distibuindo tentos. Encaixando bem o bloqueio, os montes-clarenses pularam na frente e somaram seis de diferença: 13 a 7. Embalado, o Coelho aproveitou o bom momento, e o ponteiro Wilson continuou soltando o braço, ajudando a equipe se sair melhor. Com a parcial nas mãos e paciente nos fundamentos, o Moc America terminou em 25 a 15

O quarto começou um pouco mais equilibrado do que se esperava. Os donos da casa pularam na frente logo de cara e não deixaram os mineiros encostarem. Com a vantagem administrada até o fim, fechou em 25 a 23 e deixou tudo igual no duelo: 2 a 2.

A decisão, portanto, foi no tie-break. Apesar de não se entregar, o Coelho se viu desde o início atrás do placar. Os paulistas conseguiram, assim, manter a distância e concluir em 15 a 11, fechando a partida em 3 a 2.

Agora, o Moc América faz uma pausa na competição e só volta a jogar no dia oito de janeiro, quando recebe o Sesi-SP, às 19h, no Ginásio Tancredo Neves. A equipe se reapresentará no dia quatro.