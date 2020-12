Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de dezembro de 2020.

Montes claros – IFNMG faz nova doação de álcool em gel, sabonete líquido e protetores faciais ao HUCF

Montes Claros – “A doação de álcool em gel, sabonete líquido e máscaras de proteção facial vieram em boa hora, pois tivemos desabastecimento destes itens, seguido de um aumento no consumo pelos profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Esses itens são de extrema utilização para assepsia dos profissionais do HUCF e usuários do Sistema único de Saúde (SUS). Só temos que agradecer aos professores e alunos do IFNMG”.

Gratidão. O depoimento é do gerente de materiais e suprimentos do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), vinculado à Unimontes, Jairo César Silva de Carvalho. Na última sexta-feira (18/12), o servidor esteve no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) para receber uma doação significativa da instituição: 795 litros de álcool 70% com borrifador, 450 litros de sabonete líquido e 1.200 protetores faciais.

Os materiais doados foram produzidos pelos alunos dos cursos de Engenharia Química e Engenharia Elétrica do Campus do IFNMG em Montes Claros, sob a coordenação dos professores Mário Sérgio Costa da Silveira, Saulo dos Santos Vidal e Wagner Leite Araújo.

Os insumos doados são provenientes de instituições como o Ministério da Educação (MEC) e a Receita Federal. A ação faz parte de dois dos sete projetos realizados no IFNMG. “A doação ao HU integra os projetos Investida contra a COVID-19, coordenado pelo professor Wagner Leite, e “Obtenção de etanol (CH3CH2OH) 70° INPM por meio da diluição de etanol 92.8° INPM e destilação de bebidas alcoólicas 40% (v/v)” coordenado pelo professor Saulo Fernando dos Santos Vidal.

Doações

Desde o início da pandemia, acadêmicos e professores do IFNMG já produziram mais de 4 mil litros de álcool em gel, sendo que deste total, 1.245 mil litros com frascos foram doados para o HUCF. No dia 09 de setembro, o instituto federal doou 200 protetores faciais; no dia 10 de outubro, nova doação no montante de 450 litros de álcool 70% e 210 litros de sabonete líquido.

“O IFNMG – Campus Montes Claros entendeu que poderia colaborar com ações de conscientização e/ou mitigação dos impactos da COVID-19. Assim, percebemos a necessidade de apoiarmos instituições que estão na linha de frente do combate à pandemia, especialmente as públicas como é o caso do HUCF”, comemora o coordenador de Extensão e docente do IFNMG, professor Mário Sérgio Costa da Silveira.