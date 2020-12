Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Polícia Militar prende homem por tentativa de homicídio

Montes Claros – A Polícia Militar nessa terça-feira (22), por volta das 21h50min, durante patrulhamento, recebeu informações que teria ocorrido disparo de arma de fogo no bairro São Bento em Montes Claros.

Os policiais militares deslocaram para o local. Segundo a vítima, identificada, mulher de 33 anos, um indivíduo de estatura mediana, forte, trajando uma blusa amarela, a abordou enquanto transitava pela via, agarrando em seus braços e a empurrando na direção de um matagal.

Nesse momento a vítima desvencilhou de seus braços, saiu correndo e gritando por socorro. Ao ouvir os gritos, dois cidadãos correram em direção ao autor, o qual sacou uma pistola Taurus preta calibre 380 e efetuou dois disparos em direção aos dois, vindo a atingir a vítima, identificada, homem de 22 anos, na coxa da perna esquerda, causando um ferimento perfuro contuso.

Após os disparos, o autor abandonou o seu veículo Fiat Stilo de cor preta na rua T do Bairro Acácias e evadiu para o matagal. No local foram localizados dois estojos de calibre .380 que foram recolhidos pelo perito.

Após rastreamento, foi localizado um veículo Voyage de cor preta nas proximidades do local onde o veículo Stilo foi abandonado, com um passageiro no banco de trás com as características semelhantes ao autor, sendo abordado, identificado, homem de 32 anos, policial penal, que portava na cintura uma pistola Taurus cor preta calibre 380. A vítima, que fora abordada e empurrada em direção a um matagal, confirmou sem nenhuma dúvida que ele era o autor.

Durante o registro policial, compareceu a unidade da Polícia Militar, uma mulher alegando que por volta de 01 ano atrás teria sido abordada por um cidadão em veículo preto, perguntando pela localização de uma rua; que depois de dada a informação, o indivíduo estendeu a mão e perguntou o nome dela, que ela retribui o aperto de mão e, de imediato, o indivíduo sacou uma arma, obrigando-a a entrar em um veículo.

Que conseguiu desvencilhar, mas que afirma que se tratava de um homem forte, claro, de boa aparência e em um veículo preto. Durante a ação policial, ela reconheceu o autor como indivíduo que a teria abordado.

O veículo Fiat Stilo foi apreendido, juntamente com a pistola taurus utilizada no crime, 12 munições intactas do calibre .380 e 01 carregador, acompanhada do respectivo CRAF. O autor foi preso e entregue na DP, com o material apreendido.