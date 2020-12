Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 23 de dezembro de 2020.

ProUni e Fies terão três edições em 2021

No final da tarde de ontem (21), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, confirmou a realização de uma edição extra para o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o próximo ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

De acordo com o Alexandre Lopes, as inscrições deverão acontecer em abril, após o Sistema de Seleção Unificado (SiSU) 2021, usando as notas da prova do Enem 2020. Foi necessária a readequação do calendário para que estudantes não perdessem a oportunidade de ingressar, já no primeiro semestre, no Ensino Superior, afirmou o presidente do instituto.

“PERCEBEMOS QUE, PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E INSTITUTOS FEDERAIS, O RESULTADO DA PROVA SER DIVULGADO EM MARÇO ESTAVA ADEQUADO. MAS MUITAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS VÃO COMEÇAR O ANO LETIVO EM FEVEREIRO. ENTÃO, SE ESSE ALUNO FOSSE ENTRAR NA FACULDADE USANDO O PROUNI OU FIES, ENTRARIA APENAS EM MAIO. OU SEJA, PERDERIA O SEMESTRE INTEIRO”.

O presidente do INEP, Alexandre Lopes, também prevê uma edição extra do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) para o próximo ano letivo de 2021, porém, estão sendo avaliados pelo MEC.

“SE HOUVER A NECESSIDADE TAMBÉM SERÁ REALIZADA OUTRA EDIÇÃO DO SISU, MAS ISSO AINDA NÃO É UMA DECISÃO, DEPENDE DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS”, AFIRMOU O ALEXANDRE LOPES.

CRONOGRAMA: