América empata com o Palmeiras na ida das semifinais da Copa do Brasil

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de dezembro de 2020.

A cada partida, o discurso se repete: ‘Que bela Copa do Brasil faz o América’. Bem postado taticamente, raçudo, valente e cirúrgico no ataque, o Coelho foi para o jogo de ida das semifinais contra o Palmeiras, no Allianz Parque, repetindo a postura que teve diante de outros gigantes, como Corinthians e Internacional: encarando de igual para igual.

Por tudo que vem fazendo dentro de campo, seria incorreto dizer que o empate em 1 a 1 com o Verdão foi mais uma grata surpresa. O time comandado por Lisca já deixou de ser surpresa. Segue, sim, como sensação. E passa a ter condições iguais de avançar à decisão do torneio.

Nesta quarta (23), o América abriu o placar com Ademir e sofreu o empate por conta do gol de Gustavo Gómez.

A partida de volta acontece no próximo dia 30, às 21h30, no Independência, em um novo capítulo da saga pelo inédito título da Copa do Brasil. Quem vencer, fica com a vaga. Novo empate leva a decisão para a disputa de penalidades.

O jogo

O América fez um primeiro tempo quase perfeito, de acordo com sua proposta. Marcando sob pressão e não dando muitos espaços ao Palmeiras, o Coelho ainda criou algumas boas oportunidades. E foi devido a um vacilo de Emerson Santos que os visitantes abriram o placar, com Ademir, aos 19 minutos.

O alviverde mineiro chegou com perigo em outras ocasiões. Só que, num lance ‘improvável’, o Verdão alcançou o empate. Após o lateral cobrado por Marcos Rocha e uma falha de marcação dos americanos, Gustavo Gómez mandou para as redes, aos 48.

O Palmeiras voltou mais ligado e mais agressivo para a segunda etapa, incomodando a defesa do Coelho, que se virava do jeito que dava. Gradativamente, os comandados de Lisca iam se ajustando dentro das quatro linhas e voltando a incomodar o oponente. Guerreira, a equipe mineira segurou o empate e segue fazendo história.

FICHA DO JOGO

PALMEIRAS 1 X 1 AMÉRICA

Motivo: Jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil

Data: 23 de dezembro de 2020

Estádio: Allianz Parque

Cidade: São Paulo

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Lucas Lima e Danilo (Palmeiras); Daniel Borges e Lucas Luan (América)

Gols: Ademir aos 19 minutos e Gustavo Gómez aos 48 do primeiro tempo

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Emerson Santos, Gustavo Gómez e Scarpa (Viña); Gabriel Menino, Zé Rafael (Luiz Adriano) e Raphael Veiga (Lucas Lima); Gabriel Veron, Willian (Danilo) e Rony

Técnico: Abel Ferreira

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio (Toscano); Flávio (Sabino), Juninho e Geovane (Calyson); Ademir (Lucas Luan). Rodolfo e Felipe Azevedo (Felipe Augusto)

Técnico: Lisca