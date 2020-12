Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de dezembro de 2020.

Montes Claros – Governo de Minas libera mais de R$ 7 milhões para aliviar custeio do HUCF na assistência de qualidade para a população

Montes Claros – “O Estado vem contribuindo para melhorar a assistência à saúde da população por meio do Hospital Universitário Clemente de Faria da Unimontes. Da mesma forma, o deputado estadual Carlos Pimenta, que sempre tem nos ajudado na Assembleia de Minas a pleitear melhorias substanciais para o HUCF. A palavra é gratidão e respeito por tudo que vocês têm feito por nós”. A afirmação é do reitor da Unimontes professor Antonio Alvimar Souza, que destacou as ações positivas da Unimontes/HUCF durante videoconferência com o secretário de Estado de Saúde Carlos Soares Amaral, o deputado estadual Carlos Pimenta (PDT), diretores do HUCF e membros do grupo gestor da Unimontes. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (23), na sala de reuniões do bloco administrativo do HUCF.

Por videochamada, o secretário de Estado de Saúde Carlos Soares Amaral assegurou que o Estado está honrado em saldar R$ 6,6 milhões do Programa “Mais Vida” referentes aos anos de 2018 a 2020 já prestados pelo Centro “Mais Vida” de Referência em Assistência ao Idoso “Eny Faria de Oliveira” (CRASI). E também pelo aporte de mais R$ 480 mil para custeio no combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

O deputado Carlos Pimenta ressaltou a importância do HUCF para todo o Norte de Minas ao afirmar que “ele cumpre o seu papel perante a sociedade, principalmente aos mais necessitados com assistência de qualidade na saúde. “Este hospital é referência em várias áreas, e o único 100% SUS em Montes Claros. É necessário ter um olhar diferenciado para a população que mais necessita, principalmente neste momento de pandemia. Na ALMG, lutamos para reforçar a ajuda ao HUCF constantemente, visto o esforço coletivo para atender os pedidos do governador para beneficiar e dar mais estabilidade ao HUCF neste momento de pandemia, garantindo a recontratação, por tempo determinado, dos trabalhadores da saúde que vêm atuando no combate à Covid-19”, lembrou.

Alívio para o HUCF

“Estamos honrados por conseguirmos viabilizar e quitar os R$ 6 milhões do Mais Vida para o HUCF. Esta é uma forma de ajudar o hospital em sua assistência. Reconhecemos o trabalho sério que tem sido feito pela gestão da Unimontes e do HUCF na aplicação correta dos recursos e esperamos que este valor, junto ao repasse de R$ 480 mil para o combate à pandemia, alivie e leve mais benefícios para a população. Acreditamos que desenvolver a saúde ao máximo e garantir a sustentabilidade do HUCF é importante. Assim, conseguimos entregar saúde de qualidade para a nossa população”, comemorou o secretário.

“Como já prestamos o serviço aos nossos idosos, vamos pleitear junto ao Estado que o valor seja revertido e disponibilizado para aliviar o custeio do HUCF, já que estamos em um momento difícil para honrar as nossas contas. O aporte de R$ 480 mil será todo para custeio no combate à Covid-19”, reforça o diretor administrativo do HUCF Paulo Henrique Machado Ovídio.